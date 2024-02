Najszybszy gol w historii? Jak to w ogóle możliwe! [WIDEO]

Croydon FC to zespół na co dzień występujący w angielskiej lidze okręgowej. Mimo to ma w swoich szeregach kilku ciekawych zawodników. Jednym z nim jest Ryan Hall. W przeszłości występował m.in. w barwach Crystal Palace oraz Leeds United. Teraz na stałe zapisał się w historii angielskiego futbolu. W ostatni weekend zdobył bowiem najszybciej strzeloną bramkę na tamtejszych boiskach.

Anglia. Ryan Hall z najszybciej strzelonym golem

Kilka dni temu Croydon mierzyło się w ramach rozgrywek London Senior Trophy przeciwko Cockfosters Development. Już trzy sekundy po pierwszym gwizdku sędziego padła pierwsza bramka. Jej autorem był Ryan Hall.

Jak do tego doszło? 36-latek zdecydował się na strzał ze środka boiska od razu po rozpoczęciu gry. Bramkarz nie spodziewał się takiego zagrania i nie zdołał obronić strzału. Tym samym trzy sekundy po początku meczu było już 1:0.

Klub z Londynu opublikował na platformie X nagranie z bramką. "Bramka została zdobyta w czasie 2,31 sekundy po początku meczu, co według nas jest najszybszym golem w piłce nożnej seniorów na świecie. Czy możecie potwierdzić?" - napisano przy nagraniu i dodatkowo oznaczono oficjalny profil Księgi Rekordów Guinessa. Klub otrzymał nawet odpowiedź na to pytanie. Jednak dość wymijającą. "Co za strzał, co za strzał" - przekazano.

Co ciekawe, w przeszłości padło kilka szybciej strzelonych bramek w Anglii. Miało to jednak miejsce w rozgrywkach juniorskich. W związku z tym trafienie Halla jest najpewniej najszybszym golem w piłce seniorskiej.