Droga Jakuba Błaszczykowskiego do kariery zawodowego piłkarza nie była usłana różami. W młodości przeżył prawdziwy dramat, który o mały włos, a mógł zakończyć jego marzenia o futbolu. Jak przyznaje, ten moment ukształtował go również jako człowieka. Nieco więcej opowiedział o tym w filmie dokumentalnym pod tytułem "Kuba", który już za kilka dni pojawi się na platformie Amazon. Ten temat poruszył też w rozmowie z Mateuszem Borkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz Legii wywołał burzę. Fani byli wściekli

Jakub Błaszczykowski poruszył temat ojca. "Tak, wybaczyłem mu"

Już jako 10-letni chłopiec Błaszczykowski musiał zmierzyć się z wielką traumą. Stracił matkę, która zmarła od ciosu nożem zadanego jej przez męża. "Bawię się klockami, jest uchylone okno, i nagle słyszę rozmowę. Wiem, kto rozmawia, zamarłem, i słyszę, jak się kłócą. I słyszę: "A masz ty k***!". I krzyk: "Aaa!". Wybiegłem, jak stałem. I widzę, jak mama leży w rowie, i widzę, jak ojciec odchodzi. (...) Wziąłem ją za rękę, a moje dwa czy trzy palce wpadły do rany. Wtedy wiedziałem, że jest niedobrze. Wydaje mi się, że mama zmarła mi na rękach" - opowiadał w autobiografii.

Ojciec piłkarza trafił na 15 lat do więzienia, a sam Błaszczykowski nie był w stanie przez długi czas wybaczyć mu tej zbrodni. W końcu jednak tego dokonał, do czego przyznał się w rozmowie z Kanałem Sportowym.

- Tak, wybaczyłem mu. To jest jedna z cięższych rzeczy, na które potrzebowałem wiele lat, żeby to zrozumieć. Potrafię dziś zapalić świeczkę na jego grobie. Myślę, że odpowiednim zdaniem byłoby, że "czas goi rany". Po prostu. Ja też musiałem sporo [poświęcić czasu, przyp.red.] nad sobą i nad zrozumieniem tej sytuacji. Bardziej zastanawiałem się nie nad samym skutkiem, ale nad przyczyną - podkreślał.

Błaszczykowski opowiedział też nieco więcej o relacjach z ojcem, jakie łączyły go przed tragedią, a także o możliwych powodach, dla których jego krewny zabił bliską mu osobę. - Mam wcześniejszy obraz ojca i momenty, kiedy było fajnie, graliśmy w piłkę. A później ta sytuacja, która zmieniła wszystko. Ale myślę, że mam obraz ojca, który miał dużą ambicję i myślę, że to ona w połączeniu z rozczarowaniem przez pryzmat niespełnionych oczekiwań, a także w połączeniu z alkoholem, to była mieszanka wybuchowa. Myślę, że to mogło mieć wpływ na to, co się wydarzyło - zakończył.

Błaszczykowski zdobył się na szczere wyznanie. Tego bardzo żałuje

Choć Błaszczykowski wybaczył ojcu, to przyznał, że do dziś żałuje, iż jego mama nie może przeżywać z nim wspólnie sukcesów. - Ta moja historia, to zostaje do końca życia. Tego nie da się zapomnieć. Szkoda, że nie mogę się dzielić moją karierą sportową z mamą, ale nie mogę tego zmienić. Muszę z tym żyć, muszę to zaakceptować - podkreślał. Wielokrotnie po strzelonych golach Błaszczykowski spoglądał w niebo, by zadedykować trafienie zmarłej mamie.

Piłkarz zakończył karierę w sierpniu 2023 roku, grając dla Wisły Kraków. Dwa miesiące wcześniej rozegrał z kolei pożegnalny mecz na Stadionie Narodowym w biało-czerwonych barwach.