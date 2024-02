Z Niemiec płyną fatalne wieści. Nie żyje legendarny piłkarz. Miał 63 lat

W nocy z poniedziałku na wtorek Andreas Brehme został przewieziony do szpitala w Monachium. Chociaż lecznica znajdowała się blisko jego mieszkania, to po dojechaniu na miejsce nie udało się go uratować. Z informacji "Bilda" wynika, że były reprezentant Niemiec zmarł najprawdopodobniej w wyniku zatrzymania akcji serca. Miał 63 lata.

Andreas Brehme był bohaterem Niemców podczas mundialu w 1990 roku

W barwach reprezentacji Niemiec Andreas Brehme grał przez dziesięć lat od 1984 do 1994 roku. Przez ten czas wystąpił w 86 spotkaniach, w których zdobył osiem bramek. Dwa lata po debiucie w kadrze Brehme został wicemistrzem świata podczas mundialu w Meksyku. Zdobył nawet gola w wygranym 2:0 półfinale z Francją, ale w finale Niemcy ustąpili miejsca Argentynie prowadzonej przez Diego Maradonę, przegrywając w nim 2:3.

Na mistrzostwach Europy w RFN w 1988 roku gospodarze awansowali do półfinału z pierwszego miejsca w grupie, ale w nim przegrali z późniejszymi mistrzami, czyli Holendrami 1:2. Niemców pogrzebał gol Marco van Bastena w 88. minucie spotkania.

W 1990 roku świętował największy sukces z kadrą, która zdobyła mistrzostwo świata podczas mundialu we Włoszech. Brehme zdobył w tym turnieju trzy bramki - w 1/8 finału przeciwko Holandii (2:1), w półfinale z Anglią (1:1, 4:3 w rzutach karnych) oraz w wielkim finale z Argentyną, który Niemcy wygrali 1:0 po golu w 85. minucie.

Na Euro 1992 Niemcy dotarli do finału turnieju, ale przegrali w nim z Danią 0:2. Ostatnim wielkim turniejem Brehme w barwach narodowych był mundial w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, w którym Niemcy odpadli w ćwierćfinale.

Za to w piłce klubowej Andreas Brehme reprezentował sześć klubów z trzech różnych krajów. Były to niemieckie: HSV Barmbek-Uhlenhorst, FC Saarbruecken, FC Kaiserslautern i Bayern Monachium, hiszpański Real Sociedad i włoski Inter Mediolan. Wygrywał z nimi m.in. dwa mistrzostwa Niemiec, Puchar UEFA czy mistrzostwo Włoch.

Wielkim przyjacielem Andreasa Brehme był Franz Beckenbaurem, który zmarł 8 stycznia bieżącego roku. To właśnie legendarny "Kaiser" był szkoleniowcem, który był trenerem Niemców podczasu mundialu w 1990 roku.