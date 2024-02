Na meczach 500 osób, a dostaną nowy stadion. Stolica województwa doczekała się

Gorzów Wielkopolski to jedna z dwóch stolic województwa lubuskiego. W Gorzowie mieści się siedziba wojewody lubuskiego, w Zielonej Górze zaś ma swą siedzibę sejmik województwa. Jeszcze w sezonie 2010/2011 Stilon Gorzów występował w I lidze. Zajął wtedy 18. miejsce, ale sezon później nie zagrał o poziom niżej. Przez problemy finansowe spadł aż do IV ligi lubuskiej i kolejnych latach awanse przeplatał spadkami. Od sezonu 2022/2023 zespół z Gorzowa Wielkopolskiego gra w III lidze, ale daleko mu do powtórzenia sukcesu sprzed lat i gry na zapleczu ekstraklasy.

Na co dzień zespół z Gorzowa występuje na stadionie OSiR-u, który powstał w 1929 roku i od tamtego czasu przeszedł dwie renowacje. Obiekt może pomieścić pięć tysięcy kibiców. Na tym samym obiekcie swoje mecze rozgrywa Warta Gorzów, której największym sukcesem była gra w II lidze w latach 50-tych. Mecze obu drużyn na tym poziomie rozgrywkowym nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Frekwencja na ich mecze sięga maksymalnie 500-600 osób, a mowa o 120-tysięcznym mieście.

Pierwszy dokument związany z przebudową stadionu w Gorzowie Wielkopolskim podpisany

Stary obiekt chluby nie przynosi. Nic więc dziwnego, że w Gorzowie chcą kompleksowej przebudowy stadionu, co zostało zapowiedziane w maju ubiegłego roku. Pierwszy etap przebudowy rozpoczął się od "przygotowania dokumentu o wpływie stadionu na środowisko i od uzyskania decyzji środowiskowej".

"Gazeta Lubuska" zacytowała prezydenta miasta Jacka Wójcickiego, który zapowiedział, że obiekt będzie powstawał etapami. "W pierwszym etapie zbudowana ma zostać trybuna zachodnia, czyli ta, na której zwykło siadać najwięcej kibiców. Oprócz tego już na wstępie mają zostać zbudowane miejsca parkingowe, a samo boisko ma zyskać oświetlenie" - czytamy. Według koncepcji na całej trybunie ma być 1140 miejsc, a na całym obiekcie w sumie 9376 miejsc siedzących.

- Nie ma sensu robić projektu całego stadionu, skoro pozwolenie na budowę jest dzisiaj ważne dwa lata, a my chcemy zrobić na początek jedną trybunę. Na razie zobaczmy, jakie jest zapotrzebowanie. Jeśli okaże się, że potrzeba większego stadionu, to będziemy kolejne etapy przygotowywać - powiedział Wójcicki cytowany przez "Gazetę Lubuską". Przetarg na projekt miałby zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Nie wiadomo póki co, ile mogłaby kosztować budowa samej trybuny.

W podbijaniu frekwencji na pewno nie pomagają wyniki osiągane przez klub. Stilon po 18 kolejkach zajmuje 15. pozycję w tabeli (18 pkt) i tylko z powodu lepszego bilansu bramkowego nie znajduje się w strefie spadkowej. Do gry klub wróci 2 marca na swoim stadionie w rywalizacji z Lechią Zielona Góra.