A jednak! Brazylijczycy potwierdzają ws. Neymara. Klamka zapadła

Neymar przed tym sezonem przeniósł się do saudyjskiego Al-Hilal. Klub ten zapłacił za niego PSG 90 milionów euro. Niestety nie wszystko ułożyło się po jego myśli. W nowych barwach rozegrał do tej pory tylko 5 spotkań i ten licznik nieprędko się zmieni. Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka go na Półswyspie Arabskim.

REKLAMA

Zobacz wideo W Warszawie zaprezentowano puchar Euro 2024

Neymar nie zagra na Copa America. Dramat

32-latek od października leczy bardzo poważną kontuzję - zerwanie więzadeł krzyżowych. Brazylijczyk traci szansę na grę w klubie, ale co pewnie dla niego jeszcze gorsze - na występ podczas tegorocznego Copa America. Wiele wskazuje na to, że nie zagra na turnieju w USA.

Trwa rehabilitacja piłkarza, którą nadzoruje osobisty trener Ricardo Rosa. To informacje, które podaje Arab News, powołując się na "prywatne źródła dla Arriyadiyah".

- Pewne jest, że Neymar nie weźmie udziału w Copa America - powiedział Rodrigo Pavia, rzecznik reprezentacji, w rozmowie z Arriyadiyah w niedzielę.

Dla gwiazdora kadry to prawdziwy dramat. Sytuacja z 2019 roku się powtórzy. Wówczas, także przez kontuzję, stracił szansę na występ na Copa America. Brazylijczycy bez niego w składzie sięgnęli po pierwsze od 12 lat złoto.

Brazylijczycy nie chcą spieszyć się z przedwczesną rehabilitacją. Liczą, że napastnik wróci do gry na początku nowego sezonu i pomoże drużynie narodowej już podczas eliminacji do mundialu.

Copa America rozpocznie się 20 czerwca 2024 w Stanach Zjednoczonych. Brazylia zagra w grupie D, w której zmierzy się z Kolumbią, Paragwajem i zwycięzcą barażu. Tytułu bronić będzie Argentyna, która w 2021 roku pokonała Brazylię 1:0. Jedynego gola zdobył wówczas Angel Di Maria.