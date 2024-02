We wrześniu 2023 roku reprezentacja Erytrei zniknęła z oficjalnego rankingu FIFA z powodu braku aktywności. Już wówczas można było stwierdzić, że tamtejsza kadra szybko nie wróci na piłkarskie boiska. Niestety kilka miesięcy później pojawiła się kolejna informacja, która zdaje się potwierdzać tamte doniesienia. Erytrea nie zagra nawet w afrykańskich zawodach.

Reżim zabił piłkę nożną w afrykańskim kraju. Erytrea znika z piłkarskiej mapy

Erytreę nazywa się również "afrykańską Koreą Północną", którą rządzi Ludowy Front na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości. Totalitarne władze stosują politykę terroru i chociaż w kraju nie ma wojny i głodu, to społeczeństwo jest prześladowane, nie ma poszanowania dla praw człowieka i wolnych mediów.

Prezydent Isajas Afewerki sprawuje urząd od 1993 roku i od tamtej pory nie wprowadził w życie m.in. uchwalonej konstytucji. Z kolei od 2002 roku nie zwołał żadnych obrad parlamentu. Obywatele albo żyją w ucisku, albo uciekają z kraju przy każdej możliwości.

To właśnie ucieczki obywateli są jednym z powodów, dlaczego w tym kraju nie gra się w piłkę od ponad czterech lat. Władze boją się, że przy ewentualnym wyjeździe piłkarze nie wrócą już do ojczyzny i dlatego też nie mają zgody na rozgrywanie meczów międzynarodowych. Ostatni raz grali 10 września 2019 roku z Namibią w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze i przegrali 0:2.

I wiadomo już, że szybko na plac gry nie wybiegną. Na fanowskim profilu erytrejskiej piłki pojawiła się informacja o niezgłoszeniu kadry do Pucharu Narodów Afryki w 2025 roku. Oznacza to, że ta reprezentacja nie weźmie nawet udziału w kwalifikacjach do turnieju i nie szykuje się do żadnego oficjalnego meczu.

Reprezentacja Erytrei została założona w 1992 roku i nie zdążyła osiągnąć żadnych sukcesów. Grała w kwalifikacjach do mistrzostw świata i Pucharu Narodów Afryki, ale nigdy nie zdołała wejść na żadnej z turniejów. W ostatnim rankingi FIFA zajmowała 204. miejsce.