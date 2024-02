Piłkarz z drużyny Santosa zwolniony. Absurdalny powód

Zwolniony piłkarz nie był ważnym ogniwem, ale to gracz juniorskich reprezentacji swojego kraju i wychowanek Besiktasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Kuriozalne zwolnienie piłkarza Besiktasu

Turecki gigant oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z Emirhanem Delibasem. 21-latek zagrał w pierwszym zespole w tym sezonie w dwóch meczach, będąc na boisku zaledwie przez 14 minut - 9 minut w lidze i 5 minut w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W sumie 9 razy przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. W przeszłości występował w reprezentacjach Turcji U17 i U19. Jego nominalna pozycja to prawe skrzydło, ale może też grać na lewej stronie boiska i na środku ataku.

Besiktas rozwiązał kontrakt z młodym piłkarzem ze skutkiem natychmiastowym.

"Rozstaliśmy się z piłkarzem Emirhanem Delibasem za obustronnym porozumieniem. Życzymy Emirhanowi Delibasowi sukcesów w dalszej karierze" - czytamyu w krótkim komunikacie stambulskiego klubu.

Tureckie i inne zagraniczne media dotarły do powodów zwolnienia Delibasa i śmiało można uznać je za niedorzeczne. Okazuje się, że Besiktasowi nie spodobało się, że piłkarz ma konto na jednym z portali randkowych, konkretnie na Bumble.

W internecie krążą screeny z profilem 21-latka. Szukał niezobowiązującej relacji. Miał zaznaczone, że w ogóle nie pali papierosów, ale okazjonalnie pije alkohol. Jako swoje zainteresowania wymienił piłkę nożną, horrory, muzykę rockową sporty zimowe i wskazał swoje zamiłowanie do psów. Niewykluczone, że wspomniana kwestia podejścia do alkoholu była dla władz Besiktasu wystarczającym powodem do rozwiązania umowy.

Trenerem Besiktasu jest Fernando Santos, były selekcjoner reprezentacji Polski. Niedawno trafił tam Ernest Muci, były piłkarz Legii Warszawa. Albańczyk to najdroższy zakup w historii klubu. Turcy zapłacili za niego 10 milionów euro.

Besiktas zajmuje w tej chwili czwarte miejsce w lidze tureckiej z dorobkiem 40 punktów.

Emirhan Delibas jest wyceniany przez Transfermarkt na 50 tysięcy euro.