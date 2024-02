Hazard sprowadza Ronaldo na ziemię. Jaśniej się nie da

- Uważam, że liga saudyjska nie jest gorsza od francuskiej. Uważam, że we Francji są tylko dwa-trzy zespoły na odpowiednim poziomie. Według mnie rywalizacja w Arabii Saudyjskiej jest bardziej wyrównana. Eksperci mogą mówić, co chcą, ale gram tu już ponad rok i wiem, co mówię. W tym momencie liga saudyjska jest nawet lepsza, a będzie się jeszcze rozwijać - wypalił Cristiano Ronaldo w trakcie styczniowej gali Globe Soccer Awards.

Portugalczyk, który od początku 2023 r. gra w saudyjskim Al-Nassr zachwalał nie tylko swój klub, ale i całą ligę. Chociaż w ostatnim czasie z Arabii Saudyjskiej wyjechało kilka gwiazd, które przyjechały do niej latem, to zdaniem Ronaldo tamtejsze rozgrywki wciąż mogą się równać z najlepszymi na świecie.

Innego zdania jest Eden Hazard. Belg, który niedawno zakończył karierę, w przeszłości grał w Ligue 1, Premier League oraz La liga. I w jego opinii rozgrywki w Arabii Saudyjskiej wciąż nie mogą być stawiane w jednym rzędzie z najsilniejszymi ligami Europy.

Hazard stanął za klubami Ligue 1

- To jego opinia, ale ja się z nią nie zgadzam. W Arabii Saudyjskiej mają wielkich piłkarzy, ale to nie znaczy, że mają wielkie kluby. We Francji może nie ma tylu gwiazd, ale kluby są silniejsze, bardziej stabilne i mają wielkie historie - powiedział Hazard w podcaście byłego piłkarza Chelsea - Johna Obiego Mikela.

- Jestem przekonany, że gdyby klub z Ligue 1 zagrał przeciwko drużynie z Arabii Saudyjskiej, to by wygrał. Pewnie nie byłoby łatwo, ale poziom zespołów we Francji jest wystarczająco wysoki. Oglądam tę ligę i widzę tam wiele talentów - dodał Belg.

Hazard w wieku zaledwie 14 lat trafił z Belgii do akademii francuskiego Lille. W klubie przebywał przez siebie lat i w tym czasie nie tylko awansował do pierwszej drużyny, ale i poprowadził ją do mistrzostwa Francji w 2011 r. Rok później Hazard trafił do Chelsea, z którą przez siedem lat zdobył m.in. dwa mistrzostwa kraju i dwie Ligi Europy.

W 2019 r., na rok przed wygaśnięciem kontraktu w Chelsea, Hazard przeniósł się do Realu Madryt za ponad 100 mln euro. Jego kariera w Hiszpanii załamała się. W ciągu czterech sezonów belgijski skrzydłowy rozegrał raptem 76 meczów, w których zdobył siedem bramek i miał 12 asyst. Chociaż w trakcie pobytu Hazarda na Santiago Bernabeu Real zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii i Ligę Mistrzów, to wkład Belga w te sukcesy był niewielki.