Nowe fakty ws. skandalu z udziałem piłkarzy na Podkarpaciu

W ostatnią sobotę Sokół Sieniawa i KS Wiązownica zagrały pomiędzy sobą sparing. Pierwsza z tych drużyn wygrała 5:3. Nie było to jednak jedyne spotkanie obu ekip tego dnia. Zarówno jedni, jak i drudzy wieczorem miały imprezy integracyjne. Okazało się, że odbywające się w tym samym rzeszowskim klubie.

Od tragedii było tylko o krok. Skandal na Podkarpaciu

Serwis podkarpacielive.pl przekazał szokujące ustalenia. Doszło do sprzeczki, którą miał sprowokować jeden z piłkarzy KS Wiązownica. Trzech zawodników przeciwnego zespołu postanowiło, że wyjaśnią sprawę we własnym gronie. Użyli siły. Piłkarz został skopany i pobity. Internet obiegło zdjęcie zajścia. Polała się krew.

- Piłkarz KS Wiązownica prowokował słownie, a skończyło się tym, że we trzech zaczęli go bić i kopać. Pojawiła się krew i zawodnika odwieziono do szpitala - powiedział portalowi informator. Tam okazało się, że gracz KS-u ma złamaną kość policzkową.

Portal podkarpackielive.pl przekazał kolejne informacje. Sprawą zajęła się już prokuratura. Finalnie jeden z zawodników KS-u Wiązownica został pobity i - według tego, co udało nam się ustalić - zepchnięty ze schodów. Na pewno czeka go przerwa od gry w piłkę, możliwe również, że operacja kości policzkowe - czytamy. Jeden z działaczy KS Wiązownica, cytowany przez powyższe źródło przyznaje, że "dużo nie brakowało, a mogłoby dojść do tragedii."

Zarówno KS Wiązownica, jak i Sokół Sieniawa rywalizują w III lidze grupie IV. Obie walczą o utrzymanie. Sokół po rundzie jesiennej zajmuje 15. miejsce w tabeli. Zgromadził 14 punktów i ma jednopunktową przewagę nad kreską. W lepszej sytuacji jest zespół KS Wiązownica. Z 22-punktowym dorobkiem plasuje się na 13. pozycji.