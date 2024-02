Był na szczycie, a został na lodzie. Piłkarski gwiazdor pokazał, jak teraz spędza czas

261 - tyle dni minęło od ostatniego meczu Davida de Gei. Hiszpański bramkarz od lipca 2023 r. jest na bezrobociu, kiedy to wygasł jego kontrakt z Manchesterem United. Od tamtego czasu co chwilę pojawiają się pogłoski o rzekomych rozmowach, ale jak dotąd Hiszpan nie podpisał żadnej wiążącej umowy. Mimo to nie próżnuje i stara się aktywnie spędzać czas wolny.

3 JASON CAIRNDUFF/REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl