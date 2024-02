Skandal w ekstraklasie. Rosyjska flaga na trybunach. "Wstyd i hańba"

70. derby Łodzi padły łupem Widzewa. Podopieczni Daniela Myśliwca pokonali ŁKS 2:0, a oba gole zdobyli w drugiej połowie. - Efektowna otoczka i bardzo przeciętne granie - tak w skrócie można określić 70. derby Łodzi, które odbyły się w niedzielę na stadionie przy Alei Unii. Przed meczem, a także na trybunach w jego trakcie działo się bowiem bardzo wiele - gra świateł, głośny doping, liczne i efektowne oprawy - opisywał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Skandal na meczu ŁKS Łódź - Widzew Łódź. Na trybunach pojawiła się rosyjska flaga. Jest reakcja kibiców

Pierwsza połowa była bardzo słaba w wykonaniu obu drużyn. Kibice nie mieli zbyt wielu powodów do radości. Zobaczyli zaledwie jeden celny strzał, który oddali gracze ŁKS-u, a poza nim grę w środku pola i niewiele groźnych sytuacji. Po zmianie stron obraz gry był już zupełnie inny, bo Widzew dominował nad gospodarzami. Wynik spotkania otworzył w 54. minucie otworzył Jordi Sanchez, a prowadzenie podwyższył w drugiej minucie doliczonego czasu gry Fabio Nunes. - Po jednej stronie wielkie święto, po drugiej "rozmowa wychowawcza" zakończona nakazem oddania koszulki - relacjonował Jakub Seweryn.

Po ostatnim gwizdku dużo mówi się o sytuacji, która miała miejsce w sektorze Widzewa. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widać flagę zespołu rosyjskiego - CSKA Moskwa - na trybunie gości.

To nie przypadło do gustu internautom. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. "Jako kibicowi Widzewa jest mi po ludzku wstyd", "nie bez powodu mówią na siebie czerwona armia", "wstyd i hańba", "żenada", "co to ma być" - czytamy.

Po zwycięstwie w 70. derbach Łodzi Widzew zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 25 punktów. Z kolei ŁKS zamyka tabelę i ma na koncie 10 punktów, a do bezpiecznej pozycji traci aż 11 punktów.