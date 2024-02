Potężny skandal w III lidze. Trzech piłkarzy pobiło rywala. Wylądował w szpitalu

W sobotę drużyny Sokoła Sieniawa i KS Wiązownica zagrały ze sobą sparing, który zakończył się zwycięstwem tych pierwszych 5:3. To nie było jedyne spotkanie tych drużyn tego dnia. Wieczorem oba zespoły miały imprezy integracyjne - tak się złożyło, że w tym samym rzeszowskim klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. "Daj Boże"

Skandal w III lidze. Bijatyka na imprezie. Piłkarz wylądował w szpitalu

Jak podaje serwis podkarpacielive.pl, doszło do sprzeczki, którą miał sprowokować jeden z piłkarzy KS Wiązownica. Trzech zawodników Sokoła Sieniawa zdenerwowało się i postanowiło wyjaśnić sprawę na zewnątrz, za pomocą pięści. Gracz KS Wiązownica został skopany i pobity.

- Piłkarz KS Wiązownica prowokował słownie, a skończyło się tym, że we trzech zaczęli go bić i kopać. Pojawiła się krew i zawodnika odwieziono do szpitala - powiedział portalowi informator. Tam okazało się, że gracz KS-u ma złamaną kość policzkową.

Co ciekawe piłkarze Sokoła do tej pory mogli... trenować na obiekcie KS Wiązownica. Prezes tego klubu Ernest Kasia stwierdził, że na razie mogą się z tym przywilejem pożegnać.

- Potwierdzam, że jeden z moich zawodników jest w szpitalu. Do wyjaśnienia sprawy nie wyobrażam sobie, aby piłkarze Sokoła Sieniawa trenowali na naszym obiekcie, bo do tej pory cały czas mogli to robić. Jak są winni to nie pozwolę tego załagodzić - zapewnił w rozmowie z podkarpacielive.pl. Udzielenia komentarza w sprawie odmówili za to rządzący Sokołem Sieniawa.

Obie drużyny dopiero szykują się do rozpoczęcia rundy wiosennej w III lidze grupie IV, gdzie walczą o utrzymanie na tym poziomie. Sokół Sieniawa zajmuje 15. miejsce w tabeli, ma 14 punktów i jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. KS Wiązownica jest w odrobinę lepszej sytuacji - ma 22 punkty i 13. pozycję w tabeli.