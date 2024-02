Polskim dziennikarzom przystawiono nóż do gardła. "To był dla nich szok"

W 2022 roku Dariusz zapowiedział, że mundial w Katarze będzie jego ostatnim, którym skomentuje. Po raz pierwszy dziennikarz relacjonował tej turniej w 1978 roku w Argentynie.

Ostatnio Szpakowski był gościem Radosława Majdana w podcaście "Cały ten Majdan". Tam poruszył kulisy swojej pracy na mistrzostwach świata. Jak się okazało, mundial rozgrywany w RPA był jednym z najniebezpieczniejszych turniejów, jakie przeżył. W rozmowie z byłym piłkarzem przytoczył jedną sytuację, w której doszło do kradzieży. Złodzieje mieli przyłożyć nóż do gardła.

- Wracałem z meczu z dwoma kolegami dziennikarzami: Michałem Polem i Rafałem Stecem. Mieszkaliśmy w tym samym motelu. Oni jechali przede mną. Kiedy wrócili, na twarzach byli zielono-fioletowo-bladzi. Pytam, co się stało. I co się okazało: jechali w korku. Rafał pracował na laptopie. Było duszno, więc mieli trochę otwarte okna. I nagle obaj poczuli przystawiony nóż do gardła. Nie było żadnej dyskusji. Rafałowi zabrali laptopa, a Michałowi - cały plecak, w którym miał laptopa, dokumenty, karty kredytowe itp. Byli sparaliżowani. Mówili, że to był dla nich szok - ujawnił.

Komentator zdradził, że Michał Pol ostatecznie odzyskał swoje rzeczy przez roztargnienie złodzieja. - Złodziej, który go okradł, zahaczył uchem plecaka o lusterko samochodu. I uciekł bez plecaka. A Rafał powiedział: dałbym im wszystko, ale zabrali całą zawartość laptopa… I takie sytuacje przeżywaliśmy. Ostrzegano nas: pod żadnym pozorem nie wolno wysiadać z samochodu - dodał.

Mistrzem świata w 2010 roku została Hiszpania, która w finale pokonała Holandię po dogrywce. Strzelcem jedynego gola był Andres Iniesta. Legendarny pomocnik, po kapitalnym podaniu Cesca Fabregasa, w 116. minucie skierował piłkę do siatki i nie dał szans Stekelenburgowi. Był to pierwszy Puchar Świata zdobyty przez Hiszpanów w historii ich występów na mundialach.