Sześć sekund po gwizdku! Taki gol nie miał prawa paść. Nie na najwyższym poziomie [WIDEO]

Zaledwie sześciu sekund potrzebował napastnik Salzburga - Petar Ratkov - by zdobyć bramkę w meczu z BW Linz i przejść do historii austriackiej Bundesligi. To zdarzenia doszło w trakcie sobotniego, popołudniowego spotkania.

Mecz rozpoczynali piłkarze BW Linz. Gospodarze rozpoczęli go podaniem do tyłu do środkowego obrońcy - Manuela Marandy. Austriak przyjął piłkę i zostawił ją swojemu bramkarzowi - Nicolasowi Schmidowi. W jego kierunku momentalnie zaczął biec Ratkov.

Serb wywarł presję na przeciwniku i to mu się opłaciło. Schmid chciał wybić daleko piłkę, jednak trafił nią wprost w Ratkova, a piłka po odbiciu się od zawodnika wpadła do bramki BW Linz. To najszybciej strzelony gol w historii austriackiej Bundesligi.

Do tej pory autorem najszybszego gola w tych rozgrywkach był Patrik Jezek. 11 lipca 2007 r. Czech zdobył taką bramkę dla Salzburga w meczu z SCR Altach (4:1). Jezek potrzebował na to raptem 10 sekund.

Kuriozalny gol w austriackiej Bundeslidze

Co ciekawe, sobotnia bramka Ratkova nie powinna zostać uznana. Jak dopatrzyli się austriaccy eksperci, serbski napastnik po rozpoczęciu gry zbyt wcześnie wbiegł na połowę BW Linz. Gdyby sędziowie dokładnie przyjrzeli się powtórkom, mogliby wznowić ponowne rozpoczęcie gry.

Wyraźnie widać to na poniższym zdjęciu. Ratkov był już na połowie gospodarzy, zanim ci w ogóle wprowadzili piłkę do gry. To zagranie nieprzepisowe, które powoduje, że gol nie powinien zostać uznany.

BW Linz - Salzburg Screen Twitter.com/SkySportAustria/status/1758886138553532723

Mimo szybkiego gola dla Salzburga mecz zakończył się remisem 1:1. Gola na wagę remisu dla gospodarzy strzelił Maranda, który trafił do siatki w 12. minucie.

Po 19 kolejkach autriackiej Bundesligi Salzburg jest liderem tabeli z trzema punktami przewagi nad Sturmem Graz. Drużyna, w której gra Szymon Włodarczyk, rozegrała jednak o jeden mecz mniej. BW Linz jest na 9. pozycji w lidze.