Kosmiczny mecz Ewy Pajor. Polka miała udział w sześciu golach! [WIDEO]

Oprócz Jakuba Kamińskiego Polskę w niemieckim klubie VfL Wolfsburg reprezentuje również Ewa Pajor. 27-latka już wiele lat występuje w kobiecej Bundeslidze, będąc jedną z najlepszych piłkarek w całej lidze. Ostatnio Polka kolejny raz udowodniła, że jest w kapitalnej formie. W sobotnie popołudnie Wolfsburg w ramach 14. kolejki zmierzył się na wyjeździe z zespołem FC Nürnberg. Od pierwszego gwizdka drużyna gości kompletnie zdominowała mecz, a piłkarki gospodarzy tylko patrzyły na świetny występ Pajor.

Show Ewy Pajor. Polka brała udział w sześciu golach swojej drużyny

Strzelanie rozpoczęło się już w 7. minucie. Pierwszą bramkę dla Wolfsburga po asyście Ewy Pajor strzeliła Vivien Endemann. Gol był kuriozalny, ponieważ podczas rajdu Polki bramkarka rywali dosłownie położyła się przed podaniem. Co ciekawe, zaledwie pięć minut później 1. FC Nürnberg po trafieniu Vanessy Haim doprowadził do wyrównania, jednak był to ostatni gol w meczu strzelony przez gospodarzy.

W 34. minucie Pajor zanotowała drugą asystę przy golu Alexandry Popp. Po dwóch minutach Polka sama cieszyła się z bramki, którą strzeliła, popisując się technicznym uderzeniem z piętki. W 38. minucie wspomniana Popp strzeliła kolejną bramkę, przez co po pierwszej połowie obie ekipy schodziły do szatni przy wyniku 4:1 dla gości.

Po zmianie stron zespół Wolfsburga nie zwalniał tempa. Chrapkę na hat-tricka miała Ewa Pajor, która ostatecznie strzeliła nie trzy, a aż cztery gole. Drugie trafienie w meczu z 1. FC Nürnberg 27-latka zanotowała po bramce z rzutu karnego, a w 79. minucie przytomnie zachowała się w polu karnym i pokonała bramkarkę gospodarzy z bliskiej odległości. Rywalki Wolfsburga były kompletnie rozbite. Oprócz wyrównującego gola z pierwszej połowy nie były w stanie zagrozić drużynie Polki. Za to zespół gości nadal trafiał do siatki i po 90 minutach było już 8:1. Mimo to w doliczonym czasie gry Pajor znów była bezlitosna. Kiedy piłka po rzucie wolnym piłka spadła pod jej nogi na piątym metrze, bez zastanowienia płaskim strzałem zdobyła bramkę na 9:1, po raz czwarty wpisując się na listę strzelczyń.

Kapitalny występ sprawił, że obecnie Ewa Pajor z 10 bramkami na koncie jest liderką w klasyfikacji strzelczyń kobiecej Bundesligi. Za to jej Wolfsburg po 14. kolejkach uzbierał aż 35 punktów, dzięki czemu jest liderem tabeli. Drugi Bayern ma o dwa oczka mniej.

FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1:9

Bramki: Vivien Endemann (7'), Vanessa Haim (12'), Alexandra Popp (34', 38'), Ewa Pajor (36', 71', 79', 90+1'), Chantal Hagel (52'), Fenna Kalma (81')