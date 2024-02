Zrobiło się gorąco przed hitem. "Powiedziałem Bońkowi, że mu przypi***olę"

W niedzielę 18 lutego o godzinie 17:30 ŁKS zagra u siebie z Widzewem. Ostatnia drużyna ligi będzie liczyła na zwycięstwo, które poza prestiżem zwiększy jej szanse na utrzymanie. W Widzewie nastroje są odrobinę lepsze, ale przewaga nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą wynosi tylko dwa punkty, więc stawka tego spotkania jest naprawdę duża.

Marek Dziuba wspomina derby Łodzi. Z Bońkiem miał na pieńku

Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Marek Dziuba. 53-krotny reprezentant Polski grał w obu klubach, a po zakończeniu kariery oba też trenował. W związku ze zbliżającymi się derbami Łodzi portal Weszło.com przeprowadził z nim w rozmowę. Dziuba wspominał m.in. nieznośne zachowanie Zbigniewa Bońka podczas jednego z meczów w latach 70.

- Razem studiowaliśmy na AWF i pamiętam, że derbowe spotkanie odbywało się w środę. Zwolniliśmy się z zajęć i wspólnie jechaliśmy na mecz. Zaczęliśmy rozmawiać i doszliśmy do wspólnego wniosku: "Gramy fair, bez kopania". Kilka godzin później trwa mecz, jest rzut rożny, a Zbyszek popycha mnie mocno i jeszcze zaczyna się śmiać. Od razu odezwałem się do niego w mocnych słowach: "Jeszcze raz to zrobisz, to tak ci przypi***olę, że zejdziesz" - wspomina.

Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że w jutrzejszym meczu piłkarze obu drużyn odpuszczą sobie podobne zagrania poniżej pasa. Ostatnie derby Łodzi odbyły się w sezonie 2021/22 w pierwszej lidze. Wtedy mecz zakończył się wynikiem 2:2. Teraz Marek Dziuba przewiduje zwycięstwo ŁKS-u 2:1. Dlaczego stawia na ostatnią drużynę ligi?

- Niektórzy mówią, że jeśli ŁKS przegra w niedzielę, to już na pewno nie uniknie spadku. A ja powiem: "Nigdy nie mów nigdy" - ocenił.

Mecz ŁKS Łódź - Widzew Łódź odbędzie się w niedzielę 18 lutego o godzinie 17:30. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.