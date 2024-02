Show reprezentanta Polski! Dwa gole w 94 sekundy. Horror w 99. minucie [WIDEO]

Adam Buksa przed meczem z Istanbulsporem miał na koncie 10 goli i dwie asysty w 22 meczach tego sezonu ligi tureckiej. Napastnik jest w naprawdę dobrej dyspozycji, ale w trzech ostatnich spotkaniach nie był w stanie trafić do bramki rywali. Mecz z ostatnim zespołem ligowej tabeli był świetną okazją na przełamanie posuchy i 27-latek wykorzystał ją w najlepszy możliwy sposób.

Dublet Adama Buksy w dwie minuty. Jasny sygnał do Michała Probierza

W sobotę 17 lutego Buksa wyszedł w pierwszym składzie Antalyasporu i już na samym początku meczu spisał się kapitalnie w polu karnym rywali. W 14. minucie gry dośrodkowanie w pole karne zgrał Sander van den Streek, a Polak świetnie wyprzedził bramkarza i prostym strzałem wpakował piłkę do siatki na 1:0.

Dokładnie 94 sekundy później reprezentant Polski strzelił drugiego gola. Napastnik otrzymał prostopadłe podanie za plecy obrońców od Guraya Vurala i po przyjęciu piłki do boku znów stanął sam na sam z bramkarzem. Golkiper próbował skrócić kąt, ale Polak zdecydował się na podcinkę i znalazł miejsce, by minąć piłką rywala. Futbolówka obiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki. Dzięki temu Antalyaspor prowadził już 2:0.

Rywale odpowiedzieli golem w 75. minucie i wydawało się, że nie są już w stanie odwrócić wyniku. Jednak w ósmej minucie doliczonego czasu gry sędziowie podyktowali rzut karny dla Istanbulsporu, a bramkę na 2:2 zdobył Jackson Laurentino i zapewnił ostatniej drużynie ligi jeden punkt.

Dla Adama Buksy były to 11. oraz 12. bramka w tym sezonie ligi tureckiej. Tym samym zrównał się trafieniami z Krzysztofem Piątkiem i wskoczył na trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. Lepsi od niego są tylko dwaj renomowani napastnicy - Mauro Icardi z 13 golami oraz Edin Dzeko, który trafiał 17 razy.

Kolejne gole i dobra forma Adama Buksy to świetne informacje dla selekcjonera Michała Probierza, który już niedługo ogłosi powołania do reprezentacji Polski. Kadra już 21 marca zmierzy się z Estonią w półfinale baraży o Euro 2024.