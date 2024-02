Był absolutną gwiazdą Barcelony. Oto co zrobił w pierwszym meczu w Arabii [WIDEO]

Ivan Rakitić został jednym z wielu zawodników, których skusiły saudyjskie pieniądze. Chorwacki pomocnik wygrał co miał do wygrania z FC Barceloną oraz Sevillą i pod koniec stycznia przeniósł się do Al-Shabab w Arabii Saudyjskiej. Rakitić w piątkowy wieczór zadebiutował w nowym zespole, popisując się swoim firmowym zagraniem, które zapewniło Al-Shabab trzy punkty w końcówce spotkania.

3 fot. https://twitter.com/TheNassrZone/status/1758541751650836800 Otwórz galerię Na Gazeta.pl