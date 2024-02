Enrique ogłasza ws. Mbappe. Jasne stanowisko

Odejście Kyliana Mbappe z PSG to saga trwająca od lata 2022 r., kiedy było bardzo blisko transferu francuskiego gwiazdora do Realu Madryt. Władze paryskiego klubu kusiły go ogromnymi podwyżkami, by został w stolicy Francji na lata. Piłkarz w końcu zdecydował ws. swojej przyszłości.

Trener PSG komentuje decyzję Mbappe

Dwa lata temu PSG mogło zarobić na sprzedaży Kyliana Mbappe nawet 200 mln euro, ale temat transferu upadł na finiszu okienka. Został w Paryżu, ale nie skorzystał z możliwości przedłużenia umowy. Postanowił wypełnić kontrakt do końca, a kończy mu się za kilka miesięcy.

Wiemy już, że lider PSG i reprezentacji Francji odejdzie po sezonie. Z pewnością to wpłynie na atmosferę w szatni, ale już teraz wpływa na plany władz klubu na lato. Były doniesienia, że spodziewano się takiej decyzji, dlatego przygotowano strategię transferową już w grudniu. W zaistniałej sytuacji Nasser Al-Khelaifi i jego ludzie mogą tylko przyspieszyć jej wdrożenie.

Do sprawy odejścia Mbappe odniósł się Luis Enrique, który jest jednak spokojny o najbliższe miesiące w wykonaniu zespołu. Choć Mbappe rozmawiał już z kolegami w szatni, to drużyna dalej funkcjonuje na treningach zgodnie z założeniami.

- Atmosfera na treningu była normalna. Czy mam obawy związane z tą sytuacją? Nie. Trzeba mieć osobowość, żeby tu pracować. Wokół klubu cały czas krążą plotki, krytyka, pochwały, kontrowersje... Komu się to nie podoba, nie może tu być - powiedział trener na konferencji prasowej przed sobotnim meczem z FC Nantes.

Zdaniem Enrique żaden piłkarz nie może być ważniejszy od zespołu, dlatego Mbappe powinien dalej pracować na sukcesy drużyny. Hiszpan nie chce szerzej komentować tej sprawy, dopóki strony nie ustalą wszystkich szczegółów dotyczących rozstania.

- Nie będę tego komentował do momentu, gdy nie będzie oficjalnej decyzji. Pracujemy dalej. Drużyna jest ponad wszystkimi. Takie jest nasze przesłanie. Klub jest ponad jakiekolwiek indywidualności - stwierdził.

PSG jest liderem Ligue 1. Ma aż 11 punktów przewagi nad drugą Niceą Marcina Bułki, która do późnej jesieni była bardzo poważnym konkurentem dla paryżan.

W tym sezonie Kylian Mbappe zagrał w 30 meczach dla PSG, strzelił aż 31 goli i zanotował 7 asyst. Francuz jest łączony przede wszystkim z przejściem do Realu Madryt, ale były plotki, w których wiązano go z Liverpoolem, zainteresowanie miał wykazywać Arsenal, a zapytania o piłkarza miała wysyłać FC Barcelona.