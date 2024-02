Neymar zaszalał. Pochwalił się najnowszym nabytkiem. "Nowe dziecko"

Neymar w październikowym spotkaniu reprezentacji Brazylii z Urugwajem (0:2) musiał przedwcześnie opuścić boisko z powodu kontuzji. Diagnoza okazała się druzgocąca, gracz Al-Hilal zerwał więzadło krzyżowe przednie i łąkotkę w lewym kolanie, co oznaczało wielomiesięczną przerwę od gry. Jak na razie nie wiadomo, kiedy wróci na murawę. Mimo wszystko o Brazylijczyku jest głośno. W ostatnim czasie media pisały m.in. o jego wyprawie statkiem pasażerskim czy też formie fizycznej, która jest daleka od ideału. Teraz Brazylijczyk trafił na nagłówki gazet z innego powodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Neymar kupił nowy samochód

Kilka dni temu Neymar dokonał luksusowego zakupu, którym pochwalił się w mediach społecznościowych. Brazylijczyk na Instagramie opublikował zdjęcie nowego auta, które trafiło do jego garażu. "Nowe dziecko" - napisał krótko.

Nowy samochód Neymara Screen/Instagram @neymarjr

Najnowszy nabytek napastnika Al-Hilal postanowił prześwietlić hiszpański dziennik "AS". Dziennikarze tego portalu poinformowali, że Neymar zakupił Rolls-Royce Ghost. Jest to model drugiej generacji i został wprowadzony na rynek w 2020 roku. "Charakteryzuje się bardziej casualową stylistyką niż pozostałe modele marki. To samochód z najróżniejszymi detalami we wnętrzu, wyrafinowany i przestronny" - czytamy.

Kwota, jaką należy za nią zapłacić jest olbrzymia i wynosi ponad 300 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje kwotę około 1,2 miliona złotych. Neymar nie wybrał jednak auta standardowego, tylko zdecydował się na ofertę z najwyższej półki i musiał dołożyć około 50 tysięcy złotych, czyli ponad 201 tysięcy złotych. Zatem ten pojazd łącznie kosztował napastnika około 350 tysięcy dolarów, czyli ponad 1,4 miliona złotych.

Rolls-Royce Ghost osiąga 100km/h w zaledwie 4,8 sekundy, a maksymalna prędkość to 250 km/h. Pojazd ma moc 571 koni mechanicznych.

W sierpniu zeszłego roku Neymar trafił do Al-Hilal z PSG za 90 milionów euro. Kontrakt Brazylijczyka z saudyjskim klubem jest ważny do końca czerwca 2025 roku. Na jego mocy były piłkarz Barcelony ma zarabiać prawie 160 milionów euro.