Triumfalny powrót do Borussii Dortmund. Przywitali go po królewsku [WIDEO]

Historia Sebastiena Hallera pokazuje, że nigdy nie można się poddać. W połowie lipca 2022 roku u reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej wykryto złośliwego guza jąder. Nowotwór sprawił, że 29-latek natychmiast został wykluczony z gry i poddał się leczeniu. Przeszedł dwie operacje. Kilka miesięcy później zakończył chemioterapię i dołączył do treningów z drużyną Borussii Dortmund.

Pierwszy oficjalny występ w barwach Borussii Dortmund zanotował nieco ponad rok temu w zwycięskim starciu z FC Augsburg (4:2). Wówczas zaliczył 28. minut. W bieżącym sezonie jest głównie rezerwowym. Tego samego nie można powiedzieć o jego przydatności w reprezentacji. Haller jest kluczowym ogniwem Wybrzeża Kości Słoniowej i w dużym stopniu przyczynił się do jego triumfu w tegorocznym Pucharze Narodów Afryki.

W finale Iworyjczycy wygrali z Nigerią 2:1, chociaż po pierwszej połowie przegrywali. Decydujący gol padł w ostatnich 10 minutach regulaminowego czasu gry. Jeszcze kilka tygodni temu w taki scenariusz nikt by nie uwierzył. Wybrzeże Kości Słoniowej ledwo wyszło z grupy po wygranej z Gwineą-Bissau (2:0), porażce z Nigerią (0:1) i absolutnej klęsce z Gwineą Równikową. Sebastien Haller zakończył swój udział w tym turnieju z dwoma golami. Do siatki trafiał kolejno w półfinałowej potyczce z DR Kongo (1:0) oraz Nigerią (2:1).

Sebastien Haller wrócił do Borussii Dortmund po Pucharze Narodów Afryki. Koledzy i trenerzy przywitali go w sposób królewski

Haller odpoczywał po Pucharze Narodów Afryki, ale w miniony czwartek wrócił do klubu, gdzie czekała na niego miła niespodzianka. Iworyjczyk zjawił się w ośrodku treningowym Borussii Dortmund. Już przy samym wejściu czekała na niego cała drużyna wraz ze sztabem szkoleniowym, a piłkarze na holu trzymali obrazy z wizerunkiem jego kadry narodowej oraz flagi w barwach jego kraju. Kiedy wszedł do środka budynku, to wystrzeliło konfetti. Koledzy z zespołu oraz pracownicy klubu przywitali go radosnymi okrzykami i gromkimi brawami, a pomocnik witał się z każdym z nich i odbierał gratulacje.

Sebastien Haller w tym sezonie łącznie zagrał dla Borussii Dortmund w 14 meczach, w których zdobył dwa gole. Na boisku spędził 450 minut. Kolejny mecz klub z Dortmundu rozegra w sobotę 17 lutego w Bundeslidze. Jego rywalem będzie Vfl Wolfsburg.