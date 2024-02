Pokazali Ronaldinho na trybunach turnieju w Dosze. I się zaczęło [WIDEO]

W poniedziałek wystartował tenisowy turniej WTA 1000 w Dosze. Imprezę zainaugurowało starcie Markety Vondrousovej (8. WTA) z Belgijką Greet Minnen (85. WTA). Wyżej notowana Czeszka wyszła zwycięsko z tego starcia, pokonując swoją rywalkę 2:1 (6:2, 0:6, 6:4).

W czwartek 15 lutego Elena Rybakina (4. WTA) zmierzyła się z Kanadyjką Leylah Fernandez (38. WTA) w ćwierćfinale turnieju w Katarze. Kazaszka rozpoczęła mecz bardzo źle. Została przełamana przez swoją rywalkę już na samym początku, ale z czasem zaczęła odrabiać straty i ostatecznie zakończyła pierwszą partię na swoją korzyść (6:4).

Druga odsłona rozpoczęła się dla Rybakiny w najlepiej możliwy sposób. Kazaszka wygrała pierwszy gem przy swoim serwisie. Kanadyjka jednak nie chciała składać broni w drugim gemie błyskawicznie wyrównała stan rywalizacji, wygrywając go do zera. Fernandez była w stanie dotrzymać kroku Rybakinie do czwartego gema. Później Kazaszka wzięła sprawy w swoje ręce i wygrała drugą partię 6:2.

Kamery pokazały Ronaldinho na meczu Rybakiny. Wiwaty i oklaski

Mecz trwał 1 godzinę i 35 minut i zakończył się wynikiem 6:4, 6:2 na korzyść Rybakiny. Z trybun to zmaganie śledził wyjątkowy gość. Mowa o byłym piłkarzu FC Barcelony Ronaldinho, którego został uchwycony przez kamery. Brazylijczyk rozbudził kibiców, kiedy pojawił się na telebimie. Publiczność powitała go wiwatami i gromkimi oklaskami. Co na to mistrz świata z 2002 roku? Uśmiechnął się i podziękował za miłe przyjęcie.

Ronaldinho zakończył piłkarską karierę w styczniu 2018 roku. Podczas kariery sportowej zasłynął nie tylko umiejętnościami, ale również zdobytymi trofeami. Nie dość, że udało mu się wygrać z FC Barceloną Ligę Mistrzów, ligę hiszpańską czy Superpuchar Hiszpanii, to zwyciężył również mistrzostwa świata oraz Copa America z reprezentacją. Dołożył do tego również Puchar Włoch z AC Milanem oraz Copa Libertadores z Atletico Mineiro. Jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia, to najważniejszym była oczywiście zdobyta w 2005 roku Złota Piłka.

Kolejny mecz Elena Rybakina rozegra już w piątek 16 lutego o godzinie 15:00. Jej rywalką będzie Anastazja Pawluczenkowa (32. WTA).