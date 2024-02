Tak wygląda piłkarz za 90 milionów. Kibice łapią się za głowy [WIDEO]

Neymar zaliczył koszmarny początek przygody z Al-Hilal. Wystąpił tylko w pięciu spotkaniach, a następnie podczas zgrupowania kadry narodowej doznał poważnej kontuzji - zerwał więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łąkotkę w lewym kolanie. Od października pozostaje poza placem gry i jak na razie nie wiadomo, kiedy wróci na murawę. Mimo wszystko o Brazylijczyku jest głośno. Głównie ze względu na formę fizyczną. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się dość niepokojące zdjęcia i filmiki, które sugerowały, że zawodnik mocno przybrał na wadze.

Kolejne nagrania z udziałem Neymara. Piłkarz nie jest w najlepszej formie. Fani to dostrzegli

Już wtedy odniósł się do nich sam Neymar, który w dość kontrowersyjny i opryskliwy sposób zamknął usta krytykom. Pokazał brzuch, udowadniając, że forma wcale nie jest tak zła, jak sugerują to kibice i eksperci. - Nadwaga, w porządku. Ale gruby? Nie sądzę! Ssijcie, hejterzy! Pogódźcie się z tym albo świrujcie - powiedział Brazylijczyk w jednym z nagrań. Na koniec pokazał jeszcze środkowy palec, co było zdecydowanie nie na miejscu.

Tyle tylko, że komentarze na temat wagi Neymara nie ustały. Kilka dni temu piłkarz wrócił do Arabii Saudyjskiej i pojawił się na murawie jednego z boisk Al-Hilal, by właśnie tutaj kontynuować proces rehabilitacji. Do sieci trafiło też nagranie z jego treningów, zarówno na boisku, jak i na siłowni.

I uwagę kibiców znów przykuła postura zawodnika. Ponownie kamera zarejestrowała delikatnie wystający brzuch, choć nie był on już tak widoczny, jak na poprzednich filmikach. Miał też decydowanie mniej zaokrągloną twarz, ale wydaje się, że piłkarz i tak musi zrzucić sporo kilogramów, zanim wróci na murawę na dobre.

W związku z tym w sieci znów pojawiło się wiele prześmiewczych komentarzy. "Ale jestem szczęśliwy. Okazuje się, że mam taką samą formę, jak zawodnik naszej kadry narodowej" - żartował jeden z internautów. "Widać postura sportowca jest też osiągalna dla przeciętnego Brazylijczyka" - dodał kolejny.

"Jeśli on rzeczywiście tak wygląda, to nie wróżę mu długiej kariery. Już niedługo czeka go emerytura" - ironizował trzeci z internautów. Jak na razie Neymar nie odniósł się do kąśliwych komentarzy, choć można się spodziewać, że i tym razem zareaguje, by zamknąć usta krytykom.

Co dalej z przyszłością Neymara?

Kontrakt Neymara z Al-Hilal obowiązuje do czerwca 2025 roku, ale media donoszą, że może zostać rozwiązany wcześniej. Jak na razie władze klubu nie podjęły żadnych kroków w sprawie. Mimo wszystko spekuluje się, że Brazylijczyk może wrócić do ojczyzny i ponownie zagrać w barwach Santosu. Działacze rzekomo mieli nawet rozpocząć już rozmowy z Neymarem.