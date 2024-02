Słynny piłkarz angażuje się w rosyjską propagandę. Marzy, żeby tam zagrać

W środę FIFA potwierdziła, że 25 marca odbędzie się mecz towarzyski Rosja - Paragwaj. Do spotkania dojdzie na VTB Arenie, czyli stadionie, na którym na co dzień występują piłkarze Dinama Moskwa. Wynik meczu zaliczać się będzie do rankingu FIFA.

Będzie to pierwszy mecz w historii między oboma krajami. Dla Rosjan będzie to też pierwszy mecz z drużyną z Ameryki Południowej od 2018 r. 25 czerwca w trakcie mundialu w Rosji gospodarze przegrali w fazie grupowej z Urugwajem 0:3. Wcześniej, bo w marcu, Rosjanie przegrali u siebie towarzyskie spotkanie z Brazylią (0:3).

Wszystko przez decyzję FIFA i UEFA, które zawiesiły Rosję po ataku tego kraju na Ukrainę w lutym 2022 r. Od tamtej pory Rosja rozgrywała tylko nieoficjalne mecze towarzyskie. W 2022 r. jej rywalem były Kirgistan (2:1), Tadżykistan (0:0) oraz Uzbekistan (0:0). W poprzednim roku Rosja zagrała z Iranem (1:1), Irakiem (2:0), Katarem (1:1), Kamerunem (1:0), Kenią (2:2) oraz Kubą (8:0).

"Bardzo chciałbym zagrać w Moskwie"

Do zbliżającego się meczu Rosji z Paragwajem odniósł się jeden z zawodników gości. O spotkaniu w Moskwie wypowiedział się 40-letni dziś były napastnik m.in. Benfiki - Oscar Cardozo - czyli 57-krotny reprezentant Paragwaju.

"Bardzo chciałbym zagrać w Moskwie, bo będzie to historyczny mecz. Pierwsze spotkanie Rosji z Paragwajem, to wielka sprawa. Dzięki Bogu czuję się dobrze fizycznie i jestem gotowy do gry. Jeśli tylko dostanę powołanie, na pewno nie odmówię" - powiedział zawodnik, który w kadrze narodowej ostatni raz zagrał w listopadzie zeszłego roku. Był to mecz z Kolumbią w eliminacjach mistrzostw świata, w którym Cardozo zagrał pięć minut.

Cardozo ma za sobą bogatą karierę. W Europie grał nie tylko w Benfice, ale też w Trabzonsporze i Olympiakosie. W Portugalii i Grecji Paragwajczyk zdobywał mistrzostwa kraju. W barwach Benfiki był królem strzelców ligi portugalskiej i Ligi Europy, w której finale zagrał dwa razy. W 2006 r. i 2009 r. wybierany był najlepszym piłkarzem Paragwaju.

Rosja - Paragwaj to nie jedyny mecz, jaki czeka naszych sąsiadów w najbliższym czasie. Cztery dni przed tym spotkaniem Rosjanie - również w Moskwie - podejmą Serbów. Dla Rosji będzie to pierwszy oficjalny mecz od listopada 2021 r.