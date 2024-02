Legenda wybrała klub dla Mbappe. "Zrobiłbym to"

Dla wielu kibiców będzie to ulgą. Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe trwa od wielu miesięcy. Praktycznie w każdym tygodniu zasypywani byliśmy coraz to nowszymi doniesieniami ws. przyszłości kapitana reprezentacji Francji. Przypomnijmy, że kontrakt napastnika wygasa z końcem czerwca.

Nadal wskazuje klub dla Mbappe

Dziennikarze uznawani za czołowych transferowych newsowych są już zgodni. - Kylian Mbappe ogłosił decyzję o opuszczeniu PSG tego lata. Warunki nie zostały jeszcze w pełni uzgodnione. PSG poinformuje o ty lat poinformuje o zakończeniu prac w nadchodzących miesiącach. Zaoszczędzi klubowi € 200 mln rocznie i skoncentruje się na młodzieży / kolektywie

- Kylian nie wywiązał się jeszcze ze swoich zobowiązań wobec klubu - napisał David Ornstein z "The Athletic". Dziennikarz dodał, że oficjalnego ogłoszenia można spodziewać się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, gdy zostaną sfinalizowane formalności. W podobnym tonie wypowiadał się Fabrizio Romano.

Nie od dziś wiadomo, że głównym faworytem do walki o podpis Mbappe jest Real Madryt. Francuz miałby być perłą w królewskiej koronie Florentino Pereza. Nic dziwnego, że kibice stołecznego klubu wyczekują informacji na temat tego transferu. Nie inaczej jest w przypadku Rafaela Nadala. Legendarny tenisista od lat jest zadeklarowanym kibicem Realu. Często pojawiał się na meczach i fotografował w towarzystwie piłkarzy klubu.

Hiszpan w rozmowie z Cadena COPE podzielił się swoimi przemyśleniami. - Chciałbym podpisać Kyliana Mbappe dla Realu Madryt. Real Madryt ma świetną drużynę, pomimo plagi kontuzji w tym roku. Z Mbappe byliby jeszcze lepsi, jeśli tylko mógłbym w jakiś sposób przyczynić się do transferu, zrobiłbym to - powiedział.

Nadal dodał, że w klubie są już dwaj świetni, ofensywni piłkarze. Nie pokusił się jednak o wybranie, który z nich jest lepszy. - Nie będę wybierał, obaj są bardzo dobrzy z różnymi mentalnościami. Myślę, że Vinicius jest spektakularny, ale Jude Bellingham jest niesamowity przez to, co osiągnął od czasu przyjścia do Madrytu w wieku zaledwie 20 lat - przyznał.

Real Madryt we wtorkowy wieczór wygrał z Lipskiem w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W niedzielę, 18 lutego, madrytczycy powalczą o kolejnego ligowe punkty. Na wyjeździe zmierzą się z Rayo Vallecano. Po 24 rozegranych meczach mają na swoim koncie 61 punktów. To o pięć więcej niż druga w klasyfikacji Girona.