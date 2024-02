Oto co powiedział norweski komentator, gdy Legia straciła trzeciego gola

Po pierwszej koszmarnej połowie przegranej 0:3, w drugiej części spotkania 1/16 finału Ligi Konferencji Europy w Molde Legia Warszawa zdołała uratować dwumecz. Bramki Josue i Rafała Augustyniaka sprawiły, że wicemistrzowie Polski przegrali "tylko" 2:3, dzięki czemu przed rewanżem w Warszawie wciąż są w grze. Norwegowie z kolei mogą sobie pluć w brodę, bo nawet nie ukrywają, że w przerwie mieli wrażenie, że awans do 1/8 finału jest już bardzo blisko.

Norwegowie już byli pewni awansu Molde, ale... "Po fantastycznym starcie zabrakło powietrza"

"Molde zaczynał od futbolu imprezowego, ale potem prawie wszystko poszło nie tak" - napisano na portalu telewizji TV2. "Piłkarze Molde całkowicie dominowali w pierwszej połowie i schodzili na przerwę przy stanie 3:0. Ale wydaje się, że rozmowa w przerwie całkowicie odmieniła losy meczu. Nagle to Legia nim rządziła" - przyznawano.

- To niewiarygodne - emocjonował się komentator TV2 Roar Stokke po 30 minutach gry, gdy Molde prowadziło różnicą trzech goli. Ekspert piłkarski stacji, Jesper Mathisen, wówczas był pewny awansu norweskiej drużyny do kolejnej rundy. - Myślę, że większość ludzi była w miarę pewna, że po dzisiejszym meczu Molde będzie miało awans pod kontrolą - usprawiedliwiał się Norweg. - Molde jest poza sezonem i dość łatwo było to zobaczyć w drugiej połowie, po tym jak przez pierwszą godzinę gospodarze wręcz "fruwali" po sztucznej trawie - zaznaczał.

- Ten dwumecz jest całkowicie otwarty przed rewanżem. Myślę, że trener Erling Moe jest zawiedziony spadkiem intensywności i jakości gry w drugiej połowie - kontynuował Mathisen. - Poza domem Molde będzie prawdopodobnie miało duże przestrzenie do kontrataków, jeśli będzie dobrze zorganizowane z tyłu. To może odpowiadać Fredrikowi Gulbrandsenowi i spółce - przyznał.

"Molde w sposób wymarzony rozpoczęło mecz z Legią w Lidze Konferencji, ale potem drużyna gości nagle odpowiedziała" - pisał dziennik "Dagbladet". - "Wydawało się, że Molde osiągnie wymarzony wynik na Aker Stadionie, ale zamiast tego po dwóch golach Legii w drugiej połowie musi zadowolić się jednobramkową przewagą przed trudnym rewanżem" - ubolewano.

- Myślę, że w drugiej połowie byliśmy nieco tchórzliwi - powiedział po meczu piłkarz Molde Kristoffer Haugen w rozmowie z Viaplay.

- Teraz jest tu cholernie kwaśno. Naprawdę, nie ma tu poczucia zwycięstwa - kontynuował. "Bo po fantastycznym starcie w balonie Molde zabrakło powietrza" - barwnie opisywał "Dagbladet". - "Na drugą połowę Legia wyszła zupełnie innym zespołem i sprawiła Molde sporo kłopotów".

Norwegowie zaznaczają też, że w rewanżu w Warszawie 22 lutego nie będzie mógł zagrać wykartkowany Kristian Eriksen, a do tego nie wiadomo, co będzie z innym pomocnikiem Molde Matsem Moellerem Daehlim, który skończył czwartkowe spotkanie z kontuzją.

- Moeller Daehli jest ważną postacią dla Molde. Fakt, że musiał zejść z kontuzją, jest również czymś, co przyprawia trenera Moe o ból głowy przed rewanżowym meczem. Szczególnie jeśli okaże się, że nie wróci do zdrowia na to spotkanie - przyznał Jesper Mathisen.

Rewanżowy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa a Molde odbędzie się w czwartek 22 lutego o godzinie 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Relacja na żywo na Sport.pl.