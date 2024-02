Oto ranking UEFA po porażce Legii. Fatalne wieści

Legia Warszawa to obecnie jedyny zespół, który reprezentuje Polskę w europejskich pucharach po odpadnięciu Rakowa Częstochowa na etapie fazy grupowej Ligi Europy. W czwartek zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia był jednak bliski kompromitacji. Już po 24. minutach gry w meczu 1/16 finału LKE przeciwko Molde FK Legia przegrywała już 0:3, jednak w drugiej połowie udało się strzelić dwie bramki. Finalnie stołeczny klub przegrał 2:3, przez co marzenia o awansie do kolejnego etapu wciąż są realne.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoki do wody. Robert Łukaszewicz z kwalifikacją olimpijską! "Moje marzenie sportowe się spełniło"

Polska utrzymała miejsce w rankingu UEFA. Ale jest się czego bać

"Wicemistrzowie Polski po przerwie wyglądali zupełnie inaczej i dalej dążyli do odrabiania strat. W 72. minucie to przyniosło skutek, bo Legia zdobyła bramkę kontaktową. Ponowienie po rzucie rożnym i znakomite dośrodkowanie Elitima na dalszy słupek zakończyło się bramką głową Rafała Augustyniaka. Wynik 3:2 dla Molde już tak źle przed rewanżem w Warszawie nie wyglądał." - pisał o meczu Legii Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Porażka Legii sprawiła, że Polska w rankingu UEFA nie mogła dopisać sobie żadnego punktu. Obecnie w zestawieniu zajmujemy 20. miejsce. Lokatę wyżej plasuje się Serbia, która w tym sezonie nie ma już żadnego reprezentanta w europejskich pucharach, podobnie jak 22. Cypr.

Tuż za Polską znajdują się Chorwaci. W czwartek tamtejsze Dinamo Zagrzeb wygrało na wyjeździe Betisem Sevilla 1:0 po golu Bruno Petkovicia, przez co kraj z Bałkanów zdobył 0,5 oczka. Jeśli Dinamo w rewanżu pójdzie za ciosem, jeszcze bardziej zbliży się do Polaków. No i co gorsza, w przypadku awansu będzie punktować dalej. Chorwacja potrzebuje zwycięstwa i remisu więcej od nas, aby nas wyprzedzić.

Kiedy Legia mierzyła się z Molde FK, w tym samym czasie mecz rozgrywał Ferencvaros. Węgry zajmują 23. miejsce w rankingu UEFA i mają sporą stratę do nas. Przegrali 0:1 z Olympiakosem, co jest pozytywną wieścią dla Polski.

Oto aktualny ranking UEFA

18. Ukraina 28,000 pkt

19. Serbia 27,775 pkt

20. Polska 25,375 pkt

21. Chorwacja 24,775 pkt

22. Cypr 22,100 pkt

23. Węgry 21,875 pkt

Rewanżowe spotkanie Legii Warszawa z Molde FK odbędzie się w czwartek 22 lutego o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.