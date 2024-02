Koszmarny zjazd Polaka. Trudno uwierzyć, że chcą za niego 20 milionów

Latem zeszłego roku Szymon Włodarczyk przeniósł się z Górnika Zabrze do Sturmu Graz. Polak świetnie rozpoczął przygodę w nowym klubie. W pierwszych ośmiu spotkaniach strzelił siedem goli. W związku z tym coraz więcej mówiło się o jego możliwym transferze. Pod koniec roku portal Meczyki.pl przekazał, że Celtic wysłał do klubu zapytanie, a Austriacy odpowiedzieli, że oczekują 15-20 milionów euro.

Szymon Włodarczyk wpadł w dołek. Stracił miejsce w wyjściowym składzie

Aktualnie Włodarczyk radzi sobie jednak coraz gorzej. Po raz ostatni wpisał się na listę strzelców na początku listopada zeszłego roku. Oznacza to, że nie strzelił gola już od dziewięciu spotkań. Łącznie do tej pory ma na koncie 30 rozegranych meczów i dziewięć bramek. Co więcej, Polak ostatnio stracił także miejsce w wyjściowym składzie. W dwóch minionych meczach (już rozgrywanych w 2024 roku) wchodził na boisko jedynie w końcowych minutach.

Nie inaczej było również w czwartkowym starciu ze Slovanem Bratysława w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Napastnik rozpoczął je na ławce rezerwowych. Drużyna świetnie sobie bez niego radziła i po pierwszej połowie wygrywała 2:1, a po przerwie wbiła kolejną bramkę. Włodarczyk pojawił się na boisku w 71. minucie. I nie wpłynął na przebieg gry. Sturm w końcówce strzelił kolejnego gola i finalnie wygrał 4:1. Co gorsze, gola strzelił Mika Biereth, czyli bezpośredni konkurent do pierwszego składu. Sturm sprowadził 21-letniego Anglika z młodzieżówki Arsenalu. I to on gra w podstawowym składzie.

Sturm Graz 4:1 Slovan Bratysława

Strzelcy: Mika Biereth (4'), Jon Gorenc Stanković (27'), Otar Kiteishvili (64'), Amady Camara (90+1'); Gerson Rodrigues (8')

Włodarczyk kolejną okazję na przełamanie będzie miał w niedzielę o godzinie 17:00. Tego dnia Sturm zmierzy się z Rapidem Wiedeń. Rewanżowe starcie ze Slovanem Bratysława odbędzie się w przyszły czwartek. Ekipa Polaka po 18 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli austriackiej Bundesligi z dorobkiem 38 punktów.