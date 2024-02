Na trenera Legii spadły gromy. "Co on odwalił. Sabotaż"

Legia Warszawa otarła się o kompromitację. W wyjazdowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy polski klub mierzył się z Molde FK, które jesienią grało w Lidze Europy. Pierwszy gol dla rywali padł już w 12. minucie, a następne trafienia Norwegowie kompletowali w 19. i 24. minucie gry. Po pierwszej połowie wydawało się, że Legia może stracić kolejne gole, jednak po bramach Augustyniaka i Josue wróciła nadzieja. Ostatecznie zespół Runjaicia przegrał tylko 2:3, przez co szanse na awans nie są jeszcze przekreślone. Zaraz po ostatnim gwizdku mecz Legii skomentowali eksperci i dziennikarze.

Legia przegrała z Molde 2:3. Eksperci komentują. "Tym meczem można straszyć"

"Na jeden z najważniejszych meczów w sezonie (może nawet od lat) wychodzisz Maciejem Rosołkiem. Coś poszło nie tak." - pisał jeszcze przed rozpoczęciem meczu Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Kosta Runjaić faktycznie nie trafił z wystawieniem Rosołka, co podkreślali również inni eksperci.

"Ale w ogóle to, co odwalił Runjaić wystawieniem Zyby w środku pola, to jakiś sabotaż. Testujesz Augustyniaka, testujesz Kapustkę, a potem cyk, Zyba w pierwszym. Jaja." - pisze Jakub Seweryn - dziennikarz Sport.pl.

"Z całym.szacunkiem do Rosołka, ale to nawet nie jest poziom czołówki Ekstraklasy, a co dopiero wiosny w pucharach." - dodaje Marek Szkolnikowski, były szef TVP Sport.

"Nie no, tym meczem to będzie można małe dzieci w Warszawie straszyć" - napisał żartobliwie Mateusz Rokuszewski z Canal+ Sport.

"Legia dramatyczna, ale co robi Tobiasz?" - pytał w trakcie pierwszej połowy Radosław Przybysz z redakcji Viaplay, który później odpowiedział na wpis Jakuba Seweryna. "Gra Rosołkiem w ataku to jest dopiero sabotaż." - przyznał.

"W tej drugiej połowie to wersja Legii z pierwszych dwóch miesięcy sezonu. Wtedy drużyna nie do zajechania, jak nie szło, to i tak ogarniali, by było dobrze. Jeszcze jeden i kolejne pół punkciku do rankingu krajowego. Dawać to…" - pisze optymistycznie Przemysław Langier z goal.pl.

"Trener ma już skład na rewanż. Jeszcze Gual za Rosołka i może się uda. No i Kacper Tobiasz musi zacząć coś bronić." - dodaje Andrzej Twarowski, komentator Viaplay, który po pierwszych kilkudziesięciu minutach był bardziej krytyczny wobec Legii.

"Kompromitujące 25 minut. Jakby zawodowcy grali z amatorami." - dodawał Twarowski.