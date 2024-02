Oceny po meczu Molde - Legia. On tam był? "Przebrany za drzewo"

Pierwsze minuty tego meczu to istny koszmar. Legia nie przypominała drużyny z ostatniego półrocza. Piłkarze popełniali proste błędy, rozegranie praktycznie nie istniało. Nie było żadnego momentu, w którym można było stwierdzić, że "Wojskowi" są w stanie przejąć inicjatywę.

Wszystko zmieniło się po przerwie. Poczwórna zmiana odmieniła oblicze Legii, która znów proponowała ofensywny futbol, chętnie podejmowała ryzyko. Porażka 2:3 jest znacznie lepsza niż 0:3, dlatego stołeczni piłkarze wciąż liczą się w walce o awans. Oceny za mecz przyznaliśmy w skali "szkolnej", czyli od 1 do 6.

Oceny piłkarzy Legii Warszawa za mecz z Molde

Kacper Tobiasz: 1+. Najsłabsze ogniwo Legii, jego funkcjonowanie w bramce wyglądało jak sabotaż. Zawalił dwa gole. Przy pierwszym miał cały czas na widoku pędzącego Fredrika Gulbrandsena, ale i tak dał się uprzedzić. Druga to zdecydowanie jego wina - takiego strzału Tobiasz zza pola karnego nie miał prawa próbować łapać. Powinien to odbić, a tak dał okazję Gulbrandsenowi do dobitki. Przy trzeciej bramce dla Molde chyba sam nie wiedział, co chce zrobić, jego ruch do piłki wyglądał osobliwie.

W drugiej części zaliczył jedno złe wyjście w sytuacji sam na sam (Marinus Kaasa prawie go ominął, ale wyszedł z piłką za boisko), potem miał ryzykowne wyjście za pole karne. Takimi występami raczej zniechęci do siebie zagranicznych skautów. Plus za to, że udało mu się coś obronić i złapać.

Steve Kapuadi: 2-. Niepewny, "elektryczny". Za stratę dwóch z trzech goli należy go obwiniać - nie dogonił Gulbrandsena, a potem dał się objechać Kaasie jak tyczka. Zanotował kilka strat, kilka mniej znaczących interwencji, ale zawiódł w najważniejszych momentach. Zszedł w przerwie.

Artur Jędrzejczyk: 3. Najpewniejszy z tercetu obrońców, ale daleko mu do dobrego występu. Nie wygrał żadnego pojedynku o piłkę na ziemi, ale potrafił spowolnić grę rywali. Przez to Molde przeprowadziło mniej groźnych akcji lewym skrzydłem i nie zmuszało go do cięższej pracy. Jędrzejczyk przydawał się w wyprowadzeniu piłki i w grze w powietrzu.

Yuri Ribeiro: 3. Dobrze wszedł w mecz, przerwał groźną kontrę w pierwszych minutach, ale potem gasł, był mniej widoczny w defensywie. Pogubił się przy golu na 0:2, kiedy nie zareagował w porę po interwencji Tobiasza. W drugiej połowie nieco się obudził, był bardziej aktywny w rozegraniu. Chętnie wspierał najważniejszych kreatorów.

Paweł Wszołek: 3. Praktycznie niewidoczny, wyłączony z gry przez Molde. Nie był w stanie rozpędzać się z piłką, miał problem z wywalczeniem sobie przestrzeni do rozegrania. Pozostało mu bycie przyklejonym do linii bocznej i zgarnianie wybitych piłek. Dostosował się do sytuacji na boisku, starał się odgrywać rolę uzupełniającego akcje. Oby w rewanżu pokazał się z lepszej strony.

Qendrim Zyba 2: Został bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie do realizacji w debiucie - wypełnić lukę po Bartoszu Sliszu w środku pola. To był skok na głęboką wodę. Wystawienie go od pierwszej minuty było zbyt ryzykownym ruchem Kosty Runjaicia. Zyba nie dał możliwości zdominowania środka pola. Nie radził sobie z grą pod presją. Zmieniony w przerwie.

Juergen Elitim: 3+. Zobaczyliśmy dziś dwie twarze Elitima. W pierwszej części był bezbarwny, nie dawał rady przeciwko zorganizowanej grze Molde, nie mógł przejmować zadań Kosowianina. W drugiej - przypominał tego pomocnika, który grał wcześniej u boku Slisza. Wróciła dynamika, dobry przegląd pola. Znakomite dośrodkowanie przy golu Rafała Augustyniaka. Elitim musi grać w pierwszym składzie i musi się prezentować tak, jak w drugiej połowie. Ma umiejętności i jakość, by wspomóc rozegranie.

Patryk Kun: 3. Z jednej strony aktywny w ofensywie, z drugiej praktycznie nieobecny w obronie. Przy golu na 0:1 nie upilnował urywającego się na skrzydle Martina Linnesa. Z przodu niewystarczająco efektywny. Stać go na dużo lepszą grę, nie był pewnym punktem zespołu. Zmieniony po 45 minutach.

Josue Pesqueira: 5-. Lider przez duże "L". Fantastyczny wolej na 1:3 był tym, czego Legia potrzebowała - natchnieniem, inspiracją, motywacją do ataku. To był moment, w którym Molde zaczęło wytracać pewność siebie. Nie miał jak napędzić Legii w pierwszej części, ale w drugiej ewoluował. Takiego Josue bał się trener Molde. Trzeba powtórzyć to w rewanżu.

Maciej Rosołek: 3-. Poza sytuacją z początku drugiej połowy, kiedy został zablokowany w ostatniej chwili, praktycznie niewidoczny. Sytuacja kadrowa wymusiła wystawienie go w pierwszym składzie. Często schodził ze skrzydła, żeby dublować pozycję Tomasa Pekharta, ale nie było z tego żadnego efektu. Wyglądało to tak, jakby nie był w stanie znaleźć sobie miejsca na boisku. Zmieniony w 66. minucie.

Tomas Pekhart: 3. To on tam był?! Jeden strzał, którego nikt nie pamięta, kilkanaście kontaktów z piłką, które przeszły bez echa. Czech odgrywał rolę statysty, przebrany za drzewo w szkolnym przedstawieniu. Zmieniony w przerwie.

Marco Burch: 4+. Szwajcar przychodził jako inwestycja Legii na miarę Maika Nawrockiego - miał zaprezentować jakość w obronie, aby za jakiś czas zostać oddanym z dużo większym zyskiem. To stoper z potencjałem, ale do tej pory nie potrafił tego pokazać. Takimi wejściami jak z Molde dał jednak sygnał, że można na niego liczyć. Dokładny w defensywie, dobrze czytający grę, umiejętnie wyprowadzający piłkę. Szkoda jego niewykorzystanej sytuacji z początku drugiej połowy.

Rafał Augustyniak: 5-. W tym sezonie bywał jak odpalony lont, od niego zaczynało się wzniecanie pożaru w defensywie Legii. Tym razem wszedł jako strażak i nie ma w tym ani grama szyderstwa. Świetnie odnalazł się w realiach meczu. Miał znaczący wpływ na okresy dominacji Legii w tym spotkaniu. Granie nieco bardziej fizycznie i agresywnie w środku pola się opłaciło. Był jak ściana, nie do przejścia. Perfekcyjne wyczucie czasu przy golu na 2:3.

Ryoya Morishita: 4. Motor napędowy na lewej stronie, po jego wejściu za Kuna Legia zyskała nową jakość na tamtym skrzydle. Uzupełniał Ribeiro w obronie, dobrze wspierał ofensywę. Aktywny, zaangażowany, nieustępliwy. Bardzo dobra alternatywa dla Runjaicia w sytuacjach kryzysowych.

Bartosz Kapustka: 5-. Najlepszy możliwy asystent dla Josue w tym meczu. Intensywnie biegał całą drugą połowę. Strzał w słupek powinien skończyć się golem. Imponował zaangażowaniem. Wiedział, że może wpłynąć pozytywnie na grę zespołu i to uczynił. "Gamechanger" Runjaicia.

Blaz Kramer: 3. Grał najmniej, pokazał równie niewiele. Wejście Słoweńca jest dowodem na to, że Marc Gual nie ma w tym momencie godnego zmiennika.

Rewanż Legii z Molde w czwartek 22 lutego o godzinie 21:00 w Warszawie.