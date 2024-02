Sensacyjne doniesienia ws. przyszłości Macieja Skorży. Oferta marzeń. "Obiecane"

Na początku zeszłego roku Maciej Skorża objął Urawę Red Diamonds. I szybko osiągnął z tym klubem wielki sukces. Jako pierwszy polski trener w historii wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów. Jego zespół pokonał w finałowym dwumeczu Al-Hilal. Dzięki temu mógł rywalizować w Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie w półfinale ekipę Skorży wyeliminował Manchester City. Niedługo później Polak zdecydował się zakończyć współpracę z japońskim klubem.

Maciej Skorża może wkrótce wrócić do pracy. "Zostało mu obiecane"

Ostatnio Skorża był łączony z przenosinami do Lecha Poznań, który zwolnił Johna van den Broma. Szkoleniowiec prowadził ten zespół latach 2014-2015 oraz 2021-2022 i dwukrotnie wygrywał mistrzostwo kraju. Ostatecznie Lech postawił na Mariusza Rumaka. Skorża może niedługo wrócić jednak do pracy. Na ten temat wypowiedział się Tomasz Ćwiąkała, który wskazał również konkretny kierunek.

- Pojawiają się głosy w środowisku, że czeka na coś grubego z krajów arabskich i że coś takiego się pojawi. Słyszałem plotki, że coś zostało mu już obiecane - powiedział w nagraniu na swoim kanale YouTube. Maciej Skorża miał już okazje pracować w tamtych rejonach i dobrze zna rynek. W latach 2012-2013 prowadził saudyjskie Al-Ettifaq. Później w latach 2018-2020 był selekcjonerem reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich U-23.

Sam Skorża nie wyklucza również powrotu do Japonii. - Moim celem jest kiedyś wrócić do Urawy. Choćby to miało być za 25 lat, chciałbym znów poprowadzić Urawę w Klubowych Mistrzostwach Świata - powiedział po ogłoszeniu rezygnacji.

Skorża nie byłby jedynym trenerem, który ostatnio pracował na Bliskim Wschodzie. W zeszłym roku przez krótki okres szkoleniowcem FC Abha był Czesław Michniewicz. Były selekcjoner reprezentacji Polski rozstał się z saudyjskim klubem w październiku.