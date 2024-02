Gigantyczny skandal. Selekcjoner powiedział, komu kibicuje i stracił pracę

Robert Jarni to jeden z najlepszych lewonożnych bocznych obrońców w historii hiszpańskiej ekstraklasy. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Hajduk Split, tam też wyrobił sobie świetną renomę. W trakcie swojej przygody w chorwackim zespole łącznie wystąpił w ośmiu spotkaniach, ale to wystarczyło na zapracowanie sobie na transfer zagraniczny. W 1991 roku opuścił ojczyznę i wyjechał do Włoch, gdzie występował w barwach Bari, Torino oraz Juventusie. Cztery lata później zrobił kolejny krok w swojej karierze, dołączając do Realu Betis.

Najlepsze lata kariery spędził w hiszpańskim klubie z siedzibą w Sewilli. Grał tam nieprzerwanie w latach 1995-1998. Rozegrał 113 meczów, strzelając 19 goli. Jarni nie ukrywa swojej sympatii do Realu Betis. Ostatnio udzielił wywiadu, w którym wprost powiedział, że będzie kibicował swojej byłej drużynie w czwartkowym starciu przeciwko Dinamo Zagrzeb w Lidze Konferencji Europy UEFA.

Robert Jarni stracił posadę selekcjonera reprezentacji Chorwacji do lat 17. Kuriozalny powód

55-latek jednak nie przewidział skutków swojej wypowiedzi. Jego słowa nie przypadły do gustu Chorwackiemu Związkowi Piłki Nożnej, który postanowił go zwolnić. "Selekcjonerzy chorwackich reprezentacji mają jasne zadanie promowania wspólnoty, współpracy, szacunku i wzajemnego zaufania między wszystkimi chorwackimi klubami, dlatego HNS uważa tego rodzaju decyzję za jedyną słuszną, aby chronić jedność chorwackiej rodziny piłkarskiej" - czytamy w stosownym oświadczeniu opublikowanym przez HNS na portalu X.

Piłkarz Dinama Zagrzeb Bruno Petković również nie przeszedł obojętnie obok jego sympatyzowania i na przedmeczowej konferencji prasowej nazwał go "klaunem".

Robert Jarni pełnił funkcję trenera reprezentacji Chorwacji do lat 17 od sierpnia 2022 roku. W tym czasie kadra narodowa pod jego przywództwem rozegrała 26 meczów, w których zdołała wygrać 13 meczów i siedem zremisowała.

Mecz Dinamo Zagrzeb - Real Betis odbędzie się w czwartek 15 lutego o 21:00 na Estadio Benito Villamarin w Sewilli.