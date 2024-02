Laporta skreślony po tym, co zrobił z Barceloną. "Miliard euro strat"

Joan Laporta po raz pierwszy został prezydentem FC Barcelony w 2003 roku i pełnił tę funkcję przez kolejnych siedem lat. Następnie jego miejsce w 2010 roku zajął Sandro Rosell, który jednak pogrążony przez korupcję cztery lata później podał się do dymisji. Jego następcą został wówczas Josep Maria Bartomeu. - Nie do końca było wiadomo, dlaczego zarząd to jego wskazał na tymczasowego następcę, który miał za zadanie awaryjnie poprowadzić klub i rozpisać wybory na nowego prezesa - pisał w 2020 roku Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Na początku prezentował się doskonale, ponieważ nie dość, że trafił z wyborem na trenera Luisa Enrique, to zespół, mający w ataku tercet Neymar - Messi - Suarez wygrywał wszystko. Jak się zakończyło? "Dwie świetne decyzje i dwieście złych. Odchodzi najgorszy prezes w historii FC Barcelony" - brzmi tytuł tekstu. Długi klubu wynosiły w pewnym momencie nawet 488 mln euro, a rok po odejściu Bartomeu do FC Barcelony wrócił Joan Laporta i rozpoczął proces odbudowy.

Kandydat na prezydenta FC Barcelony żąda zmian. "Pogorszył dramatyczną sytuację"

Nie wszystko poszło jednak po jego myśli, ponieważ z zespołu odeszła jego największa gwiazda Leo Messi, a ponadto w mediach wybuchła "sprawa Negreiry". Mimo jego starań wciąż nie poprawiły się również finanse klubu, który ma nawet problemy, aby kontraktować nowych piłkarzy. "Pogorszył 'dramatyczną sytuację, którą odziedziczył po poprzednim zarządzie" - brzmi fragment listu otwartego, który w czwartek rano były kandydat na prezydenta Victor Font zamieścił w mediach społecznościowych.

"Odbudujmy Barcę" - brzmi jego tytuł. Biznesmen uważa, że aktualny model klubu wyczerpał się i potrzebne są gruntowne zmiany. Jego obszerny list rozpoczął się od przypomnienia momentu odejścia Leo Messiego. "Należało natychmiast zrealizować plan szokowy, który pozwoliłby nam go zatrzymać i przy pomocy partnerów posiadających wiedzę z branży sportowej oraz rozrywkowej zmniejszenie strat i zapewnienie tlenu finansowego" - napisał.

Odniósł się również do sytuacji finansowej klubu. "Wygenerowaliśmy miliard euro strat operacyjnych, sprzedaliśmy aktywa partnerom zewnętrznym, a niektórzy z nich nie są nawet wiarygodni i nie spłacają swoich długów. Ponadto nie wnieśli żadnej wartości do klubu" - stwierdził.

Font uderza w Laportę. "Rodzina z okopów"

Na koniec podkreślił, że obecny sposób prowadzenia klubu jest przestarzały, dlatego jeśli nie zostanie przeprowadzona stanowcza interwencja, to Barcelonę mogą czekać poważne konsekwencje. Uważa, że trzeba sprofesjonalizować klub, co sugerował podczas ostatnich wyborów.

"Postrzeganie dzisiejszego świata futbolu tak, jak dwadzieścia lat temu, jest poważnym błędem. Zarządzanie Barceloną z przyjaciółmi i rodziną z okopów, nie utrzymując prestiżowych menedżerów, jest nieadekwatne do wielkości klubu. Jedynym rozwiązaniem chroniącym model, który czyni nas wyjątkowym klubem, gwarantującym nam możliwość rywalizacji w elicie, jest jego odbudowa" - zaznaczył.

"Zmieńmy model zarządzania, sprofesjonalizujmy instytucję, zmodernizujmy zarządzanie i wyposażmy się w realne i skuteczne mechanizmy kontroli zewnętrznej. Musimy zaprzestać zarządzania klubem tak, jak to miało miejsce w latach 80. ubiegłego wieku" - podsumował.