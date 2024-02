Nowe informacje ws. Mbappe. "Mam absolutną pewność"

Od kilku lat każde okno transferowe mija pod znakiem potencjalnego transferu Kyliana Mbappe. Na początku lutego dziennik "Le Parisen" pisał, że przyszłość reprezentanta Francji jest już jasna i Francuz dołączy latem do Realu Madryt. Niespełna dwa tygodnie później "The Athletic" poinformował, że otoczenie piłkarza zaczęło mieć wątpliwości co do transferu. Z kolei według informacji dziennikarza "Marki" - Carlosa Caprio - napastnik PSG "jest gotowy stracić pieniądze, byle tylko przenieść się do klubu z Madrytu". Oficjalnie jednak nie ujawniono konkretnej kwoty. - Jeśli przejdzie do Realu Madryt, będzie zarabiał połowę tego, co zarabia w PSG, ale i tak trzykrotnie więcej niż teraz Vinicius Junior - zdradził Carpio w programie "El Golazo".

Kylian Mbappe przeniesie się do Realu Madryt? Jerome Rothen komentuje

Saga transferowa z udziałem Mbappe będzie trwać tak długo, aż 25-latek nie ogłosi ostatecznej decyzji. Nowe informacje w tej sprawie przekazał były gracz PSG, Jerome Rothen, na łamach WP SportoweFakty. Zdaniem emerytowanego zawodnika sześciokrotny mistrz Francji takiej decyzji jeszcze nie podjął. - Z mojej wiedzy i z moich rozmów wynika, że ostatecznej decyzji - w sensie konkretnych zobowiązań - jeszcze nie podjął. Gdyby tak się stało, Kylian poinformowałby o tym władze PSG. Tymczasem Nasser (Al-Khelaifi, prezydent klubu z Paryża - red.) takiej informacji nie dostał, co do tego mam absolutną pewność - ujawnił.

Na pytanie, co może na niego realnie wpłynąć, odpowiedział w następujący sposób. - Myślę, że dobre występy całej drużyny w Lidze Mistrzów, oczywiście pod jego wodzą. Jako lidera młodej, zbudowanej wokół niego ekipy. Dla Mbappe kluczowe jest to, żeby poczuł, że w klubie widać wyraźny progres - podkreślił.

Kontrakt Mbappe z PSG wygasa pod koniec czerwca tego roku, czyli za ponad cztery miesiące. Jeżeli Francuz zdecyduje się na odejście, to opuści klub z Paryża po sześciu latach. - Relacje z prezydentem się ociepliły, bo na początku sezonu, kiedy Mbappe został odstawiony od pierwszej drużyny, były fatalne. Nie wiem, czy to wystarczy, być może nie. Jedno wiadomo z całą pewnością - to zawodnik ma wszystkie karty w ręku. Klub może tylko czekać na jego decyzję - dodał.

Paryżanie po 21. kolejkach ligi francuskiej prowadzą z dorobkiem 50 punktów. O 11 wyprzedzają oni Niceę, w której na co dzień występuje Marcin Bułka. Kolejny ligowy mecz PSG rozegra w piątek 16 lutego właśnie przeciwko Nicei. Sam Mbappe w bieżącym sezonie wystąpił w 30 meczach, zdobył 31 bramek i zanotował siedem asyst.