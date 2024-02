Polski napastnik błyszczy w nowym klubie! Co cza forma, co za czas [WIDEO]

Mariusz Stępiński wyjechał z Polski po raz pierwszy w 2013 roku, kiedy przeniósł się z Widzewa Łódź do FC Nuernberg. Nie udało mu się przebić do składu, dlatego wrócił najpierw na wypożyczenie do Wisły Kraków, a następnie został wykupiony przez Ruch Chorzów. Po fantastycznym roku, podczas którego strzelił 18 goli, zgłosiło się po niego FC Nantes, które wydało wówczas ok. dwa miliony euro. Od tamtej pory piłkarz co pewien czas zmienia pracodawcę, choć wydaje się, że wreszcie znalazł ligę dla siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia kontra ochrona! Kuriozalne obrazki sprzed Stadionu Śląskiego

Po nieudanej przygodzie w Hellasie Werona Stępiński został najpierw w sierpniu 2021 roku wypożyczony przez Aris Limassol, a rok później zdecydowano się go wykupić. Udało mu się nawet z nim zdobyć tytuł mistrza Cypru, dzięki czemu mógł rywalizować w el. Ligi Mistrzów z Rakowem Częstochowa. I choć początek miał całkiem niezły, to z każdym kolejnym sezonem spisywał się coraz gorzej. Ostatnie miesiące były już fatalne, ponieważ rzadko pojawiał się nawet na murawie.

Mariusz Stępiński odżył po transferze do Omonii. Kolejny gol

Pod koniec stycznia sensacyjnie poinformowano, że Stępiński zmienia klub i przechodzi do jednego z największych rywali Arisu - Omonii Nikozja, z którą we wrześniowym meczu zanotował dublet. Bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, choć w dwóch pierwszych starciach jego zespół poniósł dwie porażki. Ostatnio nasz napastnik błysnął jednak w wygranym spotkaniu z Anorthosisem (3:1), ponieważ dwukrotnie trafił do siatki rywala.

Nie minął nawet tydzień, a Polak znów zdobył bramkę w środowym meczu z Ethnikosem Achna. Mimo że w 11. minucie otworzył wynik, a już dwie minuty później Willy Semedo podwyższył wynik, to finalnie nie udało się wygrać. Najpierw w 50. minucie gola kontaktowego strzelił Mariosa Ilia i choć kwadrans później z boiska został wyrzucony Marios Stylianou, a gospodarze kończyli mecz w osłabieniu, to w 85. minucie doprowadzili do wyrównania. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2.

28-latek opuścił plac gry w 84. minucie, kiedy zmienił go Dusan Bakić. Nie był jednak jedynym Polakiem na murawie, ponieważ 79. minut w zespole gospodarzy rozegrał Patryk Lipski. Po rozstaniu się z Widzewem okazuje się, że podjął świetną decyzję o wyjeździe, ponieważ bardzo dobrze odnalazł się na Cyprze. Mało tego według Sofascore jest najlepszym piłkarzem Ethinikosu w tym sezonie z notą 7,14 i często jest wybierany nawet do XI kolejki. Na ten moment ma na koncie we wszystkich rozgrywkach łącznie 25 meczów, w których strzelił dwa gole.

Po 24. kolejkach ligowych liderem tabeli jest Aris (53 pkt), który wyprzedza APOEL (53 pkt) oraz AEK Larnaca (49 pkt). Omonia zajmuje obecnie piąte miejsce z dorobkiem 46 pkt, natomiast dopiero 10. pozycję okupuje Ethinikos (25 pkt).

Poniżej cały mecz Omonia - Ethinikos: