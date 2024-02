To mogło skończyć się tragedią! Nagranie z ruchomych schodów mrozi krew [WIDEO]

Andre-Pierre Gignac to były reprezentant Francji, występujący na pozycji środkowego napastnika. Może pochwalić się dobrymi warunkami fizycznymi, gdyż mierzy 187 centymetrów. W przeszłości reprezentował barwy takich klubów, jak m.in. FC Lorient, Tolouse czy Marseille. Od 2015 roku gra w lidze meksykańskiej, a konkretnie w zespole Tigres. Napastnik nigdy nie ukrywał przywiązania do tego kraju. Utożsamia się z kulturą, często sam siebie nazywa Meksykaninem i kibicuje reprezentacji. Nic więc dziwnego, że kibice go uwielbiają. Tragicznie jednak mogło zakończyć się jego ostatnie spotkanie z fanami.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w miniony weekend na ruchomych schodach. Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać, jak Andre-Pierre Gignac wraz z kolegą z drużyny wjeżdża prowadzącymi w górę ruchomymi schodami.

Sceny na schodach ruchomych. 36-krotny reprezentant Francji o krok od tragedii

W pewnym momencie przy urządzeniu transportowym pojawili się kibice, którzy mieli nadzieję, że ich ulubieniec podpisze im koszulkę klubową. Były reprezentant Francji nie chciał przejść obojętnie obok prośby fanów i próbował chwycić trykot. Problem w tym, że 38-latek nie zauważył, że jego głowa zbliża się do ściany, w którą uderzył. Na szczęście bardzo przytomnie zareagował stojący tuż za nim, kolega z drużyny, który wyciągnął go spod murów i uchronił przed poważniejszym urazem.

Na ten moment nagranie z Gignacem wyświetliło ponad 71,8 tys. użytkowników. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Oboje są szaleni", "ten piłkarz uratował Tigers", "głupi! jego działanie mogło sprawić, że Gignaca zostałby wykluczony z gry z powodu urazu" - czytamy.

Mimo 38 lat nadal utrzymuje dobrą formę. W bieżącym sezonie rozegrał 23 mecze, w których strzelił 13 goli i zaliczył cztery asysty. Kolejną szansę na zdobycie bramki będzie mieć w niedzielę 18 lutego. Tego dnia jego drużyna zmierzy się z Cruz Azul w siódmej kolejce meksykańskiej ekstraklasy. Aktualnie Tigers plasuje się na trzecim miejscu, ale ma tyle samo punktów (14 pkt.), co drugi Club America i pierwszy Monterrey.