Transferowy hit na horyzoncie! To on ma zastąpić Polaków

W MLS obowiązują limity płacowe, ale każdy z klubów może zatrudnić trzech Designated Players, czyli graczy, których to nie obowiązuje. "Reguła Beckhama" pozwala na ściąganie prawdziwych gwiazd i wzmacnianie ligi poprzez kwoty gotówkowe za transfer oraz większe pensje. Charlotte FC na dwóch z tych miejsc miało reprezentantów Polski, których pozbyło się w ostatnim oknie transferowym. Okazuje się, że była to podwalina po rekordy transfer.

Charlotte pozbyło się Polaków, bo szykuje hit transferowy. Otrą się o rekordy MLS

Z Charlotte odeszli Kamil Jóźwiak, który wzmocnił hiszpańską Granadę oraz Karol Świderski, którego nowym klubem w ramach wypożyczenia jest Hellas Verona. Klub z MLS tym samym zwolnił sobie miejsce dla Designated Players i ma zamiar wykorzystać to w imponujący sposób. Portal goal.com informuje o wielkim hicie transferowym.

Źródło donosi, że nowym zawodnikiem Charlotte mógłby zostać Luciano Rodriguez. W Europie wielu kibiców nie słyszało o tym napastniku, ale w Ameryce Południowej robi on furorę. 20-latek gra dla Liverpoolu Montevideo i jest jedną z gwiazd młodzieżowej reprezentacji Urugwaju.

Rodriguez był prawdziwym bohaterem swojej reprezentacji podczas ostatnich mistrzostw świata U20, gdzie zdobył zwycięskiego gola w finale przeciwko Włochom. Ponadto w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich zdobył hattricka przeciwko Paragwajowi i trafiał w starciach z Peru i Argentyną, ale nie zapewnił Urugwajowi awansu na turniej.

Nowa gwiazda urugwajskiej piłki miałaby dołączyć do Charlotte już niedługo i otrzeć się o rekordy ligi. Zdaniem źródła pensja i opłata za transfer mogłyby przekroczyć nawet 12 milionów dolarów, co uplasowałoby Rodrizueza na co najmniej piątym miejscu wszech czasów w całej MLS.

Luciano Rodriguez od stycznia 2023 roku jest zawodnikiem Liverpoolu Montevideo, a wcześniej grał jeszcze w Progreso. W swoim pierwszym sezonie zdobył dziewięć goli i został Młodym Graczem Roku Ligi Urugwajskiej oraz został wybrany do Drożyny Roku. Wcześniej interesowały się nim m.in. River Plate oraz holenderski Feyenoord Rotterdam.