Najbardziej znienawidzona piłkarka świata znów uderza. Oto co powiedziała o Bogu

Działalność Rapinoe od dawna wykraczała daleko poza piłkę nożną. CNN nazywał ją "wpływową działaczką, filantropką, ikoną mody i orędowniczką równych praw w społeczeństwie". W 2012 roku wyjawiła, że jest lesbijką. To postać, którą znają Amerykanie, choć piłka nożna nie jest najpopularniejszą dyscypliną sportową w Stanach Zjednoczonych.

Megan Rapinoe znów szokuje. Powiedziała to o kibicach

Amerykanka znana jest nie tylko z bogatej kariery piłkarki, ale i zachowania poza boiskiem. W 2019 roku, podczas rozdania nagród ESPY w Los Angeles zignorowała swojego młodego fana. Kiedy ten do niej podszedł, podpisała podsuniętą przez niego piłkę, ale nawet nie spojrzała na chłopca. "Nawet na niego nie patrzy. Diabelska arogancja" - pisał wówczas Piers Morgan, znany dziennikarz.

38-latka w poprzednim roku zawiesiła buty na kołku. 12 listopada odbył się jej mecz pożegnalny, w którym OL Reign Seattle FC zagrało z NJ Gotham FC. Stawką było mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Tego spotkania Rapinoe nie będzie jednak dobrze wspominać. W szóstej minucie rywalizacji doznała kontuzji. Po meczu obwiniała o nią... Boga. - Jeśli Bóg by istniał, to nie przydarzyłaby mi się ta kontuzja. To znak, że jego nie ma - mówiła wówczas.

Przed kilkoma dniami Amerykanka gościła w podcaście "Pablo Torre Finds Out" na YouTube. W trakcie programu nie zabrakło tematu listopadowego meczu. Rapinoe zaatakowała kibiców, którzy świętowali z powodu jej kontuzji. - To smutne. Wolałabym, żeby do tego nie doszło. Mam w głowie wsparcie moich koleżanek z zespołu. Jestem kontrowersyjną osobą i wiem, że ludzie cieszyli się z mojego urazu, ale jednocześnie byli w tym bardzo nieszczerzy, tak więc jest to trochę zabawne. Pomyślałam sobie wtedy: wow, wylądujecie w specjalnym miejscu w piekle za fetowanie mojej kontuzji - mówiła była piłkarka.

W trakcie rozmowy Rapinoe stwierdziła, że jej słowa na temat Boga, którego obwiniała za kontuzję, były jedynie żartem. - Ktoś musi sprawdzić, co jest nie tak z chrześcijanami, skoro poczuli się urażeni. Oni po prostu nie zrozumieli żartu - tłumaczyła.

Do akcji wkroczył prowadzący podcastu. - Problemem jest to, że mamy do czynienia z kolejnym sportowcem, według którego dowodem na istnienie Boga jest to, że dzieje się coś dobrego. Jeżeli tak nie jest, to oczywiście, że Boga nie ma - stwierdził. Rapinoe przytaknęła gospodarzowi programu.

Megan Rapinoe w latach 2006-2023 rozegrała 203 mecze dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Strzeliła w nich 63 gole. Z kadrą narodową dwukrotnie sięgała po mistrzostwo świata (2015, 2019). W 2019 roku wygrała także Złotą Piłkę "France Football".