Polski bramkarz robi furorę za granicą! "Bóg wszedł w jego ciało"

"Bóg wszedł w ciało Drągowskiego", "Drągowski to nasz najlepszy bramkarz od wielu lat. Trzeba zatrzymać go za wszelką cenę" - to tylko niektóre komentarze kibiców Panathinaikosu Ateny na temat Bartłomieja Drągowskiego, który zaliczył trzecie zwycięstwo z rzędu i przyczynił się do wyjazdowej wygranej z PAOK-iem Saloniki 1:0 w pierwszym półfinale Pucharu Grecji.

