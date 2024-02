Już w zeszłym roku Vitesse groziła utrata licencji na grę w Eredivisie. Wszystko przez to, że klub... nie miał stadionu na kolejny sezon. Poprzednia umowa na korzystanie z obiektu wygasła, a rządzącym klubem nie udało się jej przedłużyć w odpowiednim terminie. Ostatecznie kryzys udało się jednak zażegnać - Vitesse podpisało umowę z właścicielem stadionu do 2030 roku i zapewniło sobie byt w Eredivisie.

REKLAMA

Zobacz wideo BOGDANKA LUK Lublin pierwszy raz w historii awansowalła do turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski. Jakub Wachnik: Spełniliśmy swoje marzenia

Wielki bałagan w Vitesse. Klub reprezentanta Polski na skraju upadku?

To nie był jednak koniec problemów jednego z najstarszych holenderskich klubów. Obecnie Vitesse zajmuje ostatnie miejsce w Eredivisie i szanse na utrzymanie wydają się iluzoryczne. Do bezpiecznej pozycji drużyna Kacpra Kozłowskiego traci już dziewięć punktów. W dodatku Vitesse ma ogromne problemy organizacyjne. Klub miał zostać sprzedany nowemu inwestorowi, ale holenderska federacja (KNVB) odmówiła zaakceptowania tej transakcji. Vitesse może odwołać się od tej decyzji do 21 lutego.

Treść komunikatu opublikowanego przez KNVB jest druzgocąca dla Vitesse, które nie umiało przedstawić komisji licencyjnej dowód na to, że potencjalny inwestor - Common Group - w ogóle ma jakiekolwiek pieniądze.

"W opinii komisji licencyjnej nie wykazano, że Common Group posiada jakikolwiek kapitał własny i nie jest jasne, czy Common Group ma inwestorów. Nie podano informacji na temat pochodzenia pieniędzy (które mają zostać pozyskane) od Common Group" - informuje federacja. I przypomina przy tym, że proces licencyjny ma na celu "zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i utrzymanie inwestorów z kryminalną przeszłością z dala od piłki nożnej".

Obecny właściciel szuka kupca od marca 2022 roku. O zainteresowaniu Common Group wiadomo od września 2022 roku - czasu na zebranie odpowiedniej dokumentacji było więc bardzo dużo. Wtedy klub w oficjalnych dokumentach przekazanych komisji licencyjnej przedstawił jednak innego inwestora - który następnie przekazałby udziały Common Group. Takie kombinowanie nie spodobało się KNVB, które odrzuciło pierwotny wniosek. Z kolejną próbą Vitesse poczekało do kwietnia 2023 roku. Wtedy Common Group zostało już wskazane jako potencjalny właściciel.

Negatywna decyzja KNVB jest ciosem dla klubu, który teraz myśli nad "planem B". Vitesse mieliby uratować lokalni inwestorzy. - Arnhem to nie jest mała wieś. Mieszka tu wielu ludzi, którzy prowadzą interesy i mogliby pomóc w taki czy inny sposób - mówi Jan Snellenburg, jeden z doradców klubu i były członek zarządu.

Rosyjski oligarcha miał wpływy w Vitesse? KNVB czeka na wyniki śledztwa. Klub ukarany

W komunikacie KNVB przypomniała też o artykule "The Guardian", który w marcu 2023 poinformował o ogromnych wpływach, które w Vitesse miał mieć Roman Abramowicz. Rosyjski oligarcha, były właściciel Chelsea do końca 2015 roku miał w tajemnicy przekazać klubowi ponad 100 milionów euro w pożyczkach. Wszystko za pomocą licznych spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych. O presji, którą miałaby wywierać Chelsea na decyzje klubu, było głośno już wtedy, ale w prowadzonych wówczas śledztwach holenderska federacja nie znalazła dowodów na jej istnienie.

W wyniku artykułu "The Guardian" KNVB postanowiła się ponownie przyjrzeć sprawie. Nowe dochodzenie ma na celu "ustalenie, w jakim stopniu istnieją lub istniały (prawne) powiązania między Vitesse a Abramowiczem" - informuje federacja. Wkrótce mają zostać ogłoszone jego rezultaty.

Na sam koniec zdecydowano o ukaraniu Vitesse kwotą 100 tysięcy euro. Wszystko przez to, że klub przez kilka miesięcy nie poinformował komisji licencyjnej o zakończeniu współpracy ze swoim bankiem. "Vitesse wiedziało, że ma to zasadnicze znaczenie dla oceny wydawanej przez komisję licencyjną na nowy sezon" - czytamy. Odwołanie klubu w tej sprawie już zostało odrzucone.

W takiej atmosferze zespół Kacpra Kozłowskiego przygotowuje się do niedzielnego meczu domowego z FC Volendam. To prawdziwy "mecz na dnie". Rywale zajmują 17. miejsce w tabeli i mają tyle samo punktów co Vitesse. Wypożyczony z Brighton Polak jest podstawowym zawodnikiem wyjściowego składu. W tym sezonie zagrał w 18 spotkaniach ligowych, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty.