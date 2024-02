Urodzony w 1952 r. Anatolij Bajdaczny karierę piłkarza zaczął jako nastolatek w Obnińsku, niewielkim mieście pod Moskwą. Z lokalnego klubu w wieku zaledwie 17 lat Bajdaczny trafił do Dinama Moskwa. W 1972 r. zagrał nawet w finale Pucharu Zdobywców Pucharów, w którym Dinamo przegrało z Glasgow Rangers 2:3.

To był szczyt jego kariery. Kilka miesięcy po finale PZP Bajdaczny zagrał w finale mistrzostw Europy. W decydującym meczu turnieju rozegranego w Belgii Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przegrał z Republiką Federalną Niemiec 0:3.

W 1974 r. Bajdaczny zamienił Dinamo Moskwa na Dynamo Mińsk, gdzie przedwcześnie, w wieku zaledwie 27 lat, zakończył karierę. Wszystko przez poważną kontuzję nogi, jakiej doznał w meczu przeciwko Spartakowi Moskwa.

Po zakończeniu kariery zawodniczek Bajdaczny został trenerem. Rosjanin pracował nie tylko w ojczyźnie i Białorusi, ale też na Cyprze, w Syrii, Kuwejcie, Mołdawii czy Armenii. Pięciokrotny reprezentant ZSRR okazał się nie tylko niezłym zawodnikiem, ale też człowiekiem o prowojennych poglądach.

Kiedy Bajdaczny prowadził ostatni klub - Ararat-Armenia Erywań - z bliska obserwował to, co działo się w drugiej wojnie o Górski Karabach. Rosja wsparła wtedy Armenię w konflikcie z Azerbejdżanem. - Pamiętam czasy, w których byliśmy zjednoczeni i nie było wewnętrznych wojen. Wciąż czuję się obywatelem ZSRR, przecież to moja ojczyzna, którą reprezentowałem - mówił Bajdaczny.

I dodał: - Ale obecnemu krajowi też życzę szczęścia i zwycięstw. Jestem szczęśliwy, że urodziłem się w pokoleniu, które wygrało wojnę, przez co na starość znów zobaczę samych zwycięzców. Jestem przekonany, że przyjdzie moment, w którym cały świat znów pokłoni się Rosji.

"Rosja zawsze stawała na drodze tym, którzy chcieli rządzić światem"

W ostatnich dniach Bajdaczny znów wypowiedział się w rosyjskich mediach. Tym razem były piłkarz i trener skomentował działania Władimira Putina oraz wspierającego go Alaksandra Łukaszenki, którzy od lutego 2022 r. prowadzą wojnę w Ukrainie.

- Nie ma na świecie prezydenta, który nie byłby krytykowany. Putin też musi mierzyć się z krytyką. Ale są ludzie, którzy po prostu nie lubią Rosji i próbują robić złe rzeczy przeciwko temu krajowi. Uważam to za zdradę. Uważam, że krytykowanie Putina w tak trudnym momencie dla Rosji jest niewłaściwe - powiedział Bajdaczny.

- Wszyscy kiedyś odejdziemy. Włącznie z Putinem i Łukaszenką. Ale państwa pozostaną. I uważam, że Putin i Łukaszenka zrobili wiele dobrego. To ludzie, którzy uratowali swoje kraje, za co obywatele powinni być im wdzięczni. Te działania przykrywają pewne niedociągnięcia w innych obszarach - dodał.

- Dzięki Bogu, że Putin jest na świecie. To człowiek, który nie poddaje się emocjom i nie podejmuje pochopnych decyzji. Kiedy patrzę na sytuację na świecie, wiem, że gdyby na jego miejscu był ktoś inny, świat dawno obróciłby się w pył. To rosyjskie przeznaczenie: pilnować tego świata i nie pozwalać go niszczyć.

- Jeśli przeanalizujemy całą historię, Rosja zawsze stawała na drodze tym, którzy chcieli rządzić światem, niszczyć innych i żyć ich kosztem. To jest moje głębokie przekonanie. Zachód przez wszystkie stulecia, począwszy od starożytnego Rzymu, był agresywną cywilizacją. Rosja zawsze stawała mu na przeszkodzie i była strażnikiem świata - zakończył Bajdaczny.