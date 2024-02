Podczas wywiadu zalał się łzami wraz z dziennikarzem. Wygrał życie

Bohater pomeczowego wywiadu mógł być tylko jeden. To gol Sebastiena Hallera z samej końcówki zadecydował, że Wybrzeże Kości Słoniowej zwyciężyło przed własną publicznością w Pucharze Narodów Afryki. Dodatkowo jego historia wykraczała daleko poza murawę. Ale gdy Iworyjczyk stanął przed kamerą, aby opowiedzieć nie tylko o meczu z Nigerią, ale też swojej niedawnej walce o życie, emocje wzięły górę.

Basile Boli, były reprezentant Francji, a dziś ekspert i reporter, spytał Hallera, jak to jest wygrać nowe życie, a potem jeszcze sięgnąć po piłkarskiego Świętego Graala. Wtedy rozmowa się urwała, a łzami zalał się nie tylko piłkarz, ale i dziennikarz. To moment, który wyjaśniał więcej niż jakiekolwiek słowa.

"Z dziećmi nie masz czasu na złe myśli"

Życie 29-letniego napastnika do pewnego momentu układało się niczym z bajki. Urodzony we Francji piłkarz harmonijnie rozwijał swoją karierę, a w 2017 West Ham zapłacił za niego Eintrachtowi 50 mln euro. Potem reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej przeszedł do Ajaksu Amsterdam, skąd po jakimś czasie za 31 milionów euro powędrował do Borussi Dortmund. Miał być następcą Erlinga Haalanda, co samo w sobie jest wymarzoną futbolową rekomendacją. Ale wtedy świat Hallera się posypał.

W Dortmundzie był jeszcze sam, trenował ledwie od dwóch tygodni, a jego rodzina - żona z trójką dzieci - dopiero miała do niego dołączyć. Wtedy Haller źle się poczuł. Musiał zrezygnować z zajęć, miał problemy z najprostszymi czynnościami. Szybkie badania przyniosły niespodziewaną diagnozę: złośliwy rak jąder.

- Nie było czasu na emocje. Żona miała na głowie dzieci, a ja - ciągłe wizyty u lekarzy. Powiedziałem jej przez telefon, żeby usiadła, bo muszę powiedzieć jej coś ważnego - wspominał Haller. Klub niemal od razu ogłosił, że piłkarza czeka kilkumiesięczna przerwa, choć trudno było mieć pewność, że napastnik w ogóle zdoła jeszcze wrócić do gry w piłkę.

Sam Haller wspomina, że optymizmem zarażali go lekarze, co - jak podkreśla - niezwykle mu pomogło. Dzięki temu nie bał się też upubliczniać informacji o swojej chorobie. Zdjęcia ze szpitalnego łóżka zamieścił w mediach społecznościowych. Potem też uśmiechał się na fotografiach z ogoloną głową, gdy był w czasie chemioterapii.

- Jeśli masz dzieci, które cię potrzebują, to nie masz czasu na złe myśli. Bez względu na to, co się dzieje, musisz pokazać, że wszystko jest w porządku - opisywał. Haller doceniał też wyrazy wsparcia piłkarskiego świata. Było mu też głupio z powodu sytuacji w Dortmundzie. - Pomyślałem, że kupili zawodnika, który po dwóch tygodniach nie może grać, nie wiadomo jak długo. Chciałem wrócić i odpłacić za to wsparcie, które mi dali - mówił.

"To zabolało bardziej niż wykrycie raka"

Po serii chemioterapii i dwóch operacjach Iworyjczyk wracał do życia i do gry. W styczniu 2023 r. po raz pierwszy wyszedł na boisko, na początku lutego wbił swoją pierwszą bramkę, a pod koniec sezonu strzelał już regularnie. Sezon kończył z dziewięcioma trafieniami i pięcioma asystami, ale też ze sporym smutkiem. Jego zespół na ostatniej prostej stracił mistrzostwo Niemiec (różnicą bramek) na rzecz Bayernu. - Przegrane mistrzostwo zabolało bardziej niż wykrycie u mnie raka. Gdy jesteś chory, nic nie możesz zrobić, musisz to zaakceptować, to niezależne od ciebie. Tytuł straciliśmy, mając go w rękach, gdy wszystko zależało od nas - mówił w dzienniku "Sport Bild".

W czasie choroby i terapii Iworyjczyk starał się funkcjonować w miarę normalnie. Był gościem na gali Złotej Piłki, wręczając jedną z nagród. - Ważne jest, żeby pokazać, iż jesteś silny - mówił oficjalnej stronie UEFA. Udzielał też wywiadów, w których zwracał uwagę na problem nowotworu u mężczyzn.

- Najważniejsze, by wyzbyć się przeświadczenia, że coś takiego może przydarzyć się tylko innym. Każdy musi się badać. Ta zasada dotyczy naszej rodziny, przyjaciół i osób wokół nas. Może to uratować wiele żyć - mówił BBC.

Byli na łopatkach, sięgnęli po puchar

Ale tę historię pisało życie, a nie scenarzyści z Hollywood. Haller wyzdrowiał, ale wydawało się, że nie wróci już na dawny poziom sportowy. W Dortmundzie był jedynie rezerwowym - w 13 meczach Bundesligi i Ligi Mistrzów, w których nie grał wiele, nie strzelił choćby gola. Dwukrotnie trafił tylko w Pucharze Niemiec, dodatkowo przyplątała się do niego kontuzja stawu skokowego. Haller skupił się więc na kadrze i styczniowo-lutowym Pucharze Narodów Afryki.

Wydawało się, że turniej skończy się dla Wybrzeża Kości Słoniowej kompromitacją. Porażka z Nigerią i bolesna przegrana z Gwineą Równikową 0:4, a do tego jedyna wygrana z Gwineą Bissau, sprawiały, że o wyjściu z grupy decydowali inni. Udało się wyjść z trzeciego miejsca.

Haller mecze grupowe - właśnie z powodu urazu - oglądał z boku. Po fatalnej pierwszej fazie do dymisji podał się selekcjoner WKS Jean-Louis Gasse. WKS do fazy play-off przystępował w fatalnej atmosferze, z szukanym naprędce szkoleniowcem, ale za to już z Hallerem, który dostawał pierwsze minuty. Zwycięstwa po karnych odpowiednio z Senegalem i Mali dały półfinał z Kongo. W nim Haller zdobył pierwszą i jedyną w meczu bramkę dającą finał. W finale z Nigerią Haller trafił w 81. minucie, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie 2:1, którego WKS nie oddało już do końca. Gola strzelił w butach z napisem: "pieprzyć raka".

- Koledzy z drużyny namawiali mnie, abym pozostał na boisku jak najdłużej, to dzięki nim zdobyłem bramkę. Mam nadzieję, że ta wygrana da dużo dobra wielu ludziom - wyznał po meczu do kamery, jeszcze nim rozpłakał się razem z przepytującym go dziennikarzem.

Historia 29-letniego Hallera jeszcze się nie kończy. Jak poinformował właśnie dziennikarz Fabrizio Romano, piłkarz wzbudza zainteresowanie na europejskim rynku. Ofertę za niego miało w styczniu złożyć Fulham. Zawodnik nie był jednak zainteresowany i wyraził chęć pozostania w BVB. Być może chce się odwdzięczyć i nadrobić stracony czas.