- Molde nie jest tak rozpoznawalnym klubem jak Aston Villa czy AZ Alkmaar, z którymi Legia grała w tej edycji Ligi Konferencji Europy. W składzie nie ma też bardzo znanych zawodników, przez co na papierze nie budzi nadmiernego respektu. Jest to jednak drużyna o określonej jakości i bardzo nieprzyjemna do gry - tak najbliższego rywala Legii Warszawa w europejskich pucharach scharakteryzował nam Paweł Tanona, ekspert ligi norweskiej, autor bloga "Futbol po skandynawsku".

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawi Legia Warszawa na wyjeździe! Ale oprawa

W czwartek drużyna Kosty Runjaicia zagra na wyjeździe z Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Dla norweskiego klubu będzie to szansa na rewanż za to, co stało się latem 2013 r., kiedy Legia wyeliminowała Molde w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W Molde padł remis 1:1, w rewanżu w Warszawie było 0:0.

Najgorsi od lat

Od tamtej pory w obu klubach zmieniło się niemal wszystko. Mimo to Molde, tak samo jak Legia, odnosiło sukcesy i w kraju, i w pucharach. W ciągu ostatniej dekady zdobyło trzy mistrzostwa Norwegii i kilka razy zagrało w fazie grupowej europejskich pucharów.

W sezonie 2015/16 Molde niespodziewanie wygrało bardzo trudną grupę w Lidze Europy, gdzie grało z Ajaksem Amsterdam, Celtikiem i Fenerbahce. W 1/16 rozgrywek lepsza była jednak Sevilla. Cztery lata później Molde zajęło drugie miejsce w fazie grupowej Ligi Europy za plecami Arsenalu. W 1/16 finału wyeliminowało Hoffenheim, by w kolejnej rundzie przegrać dwumecz z Granadą.

W poprzednim sezonie Molde zagrało w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W tym ponownie rywalizowało w Lidze Europy, gdzie zajęło trzecie miejsce w grupie, ustępując Bayerowi Leverkusen i Karabachowi.

Ostatnie miesiące nie były jednak dla Molde udane. W zakończonym na początku grudnia sezonie ligowym (Norwegowie grają systemem wiosna - jesień) drużyna zajęła dopiero piąte miejsce w tabeli. To najgorszy wynik od 2016 r., kiedy Molde również skończyło Eliteserien na tej pozycji.

Czy to oznacza, że Legię czeka łatwy dwumecz? Na pewno nie. Kiedy drużyna Moe grała w kratkę w lidze, dużo lepiej radziła sobie w europejskich pucharach. O ile Bayer i Karabach w Lidze Europy były za mocne, o tyle Molde bez problemu poradziło sobie w dwóch meczach ze szwedzkim BK Hacken (5:1 i 3:1). Latem Norwegowie grali nawet w fazie play-off kwalifikacji do Ligi Mistrzów, ale tam dwa razy minimalnie przegrali z Galatasaray (2:3 i 1:2).

Na pocieszenie po przeciętnym sezonie Molde zdobyło Puchar Norwegii, dzięki czemu zapewniło sobie udział w europejskich pucharach w kolejnym sezonie. Mimo to poprzednie rozgrywki uznane zostały za rozczarowanie. Skąd nagły kryzys Molde?

- Bardzo trudno wskazać jedną, konkretną przyczynę. Nawet w Norwegii mają z tym problem. Trzeba to traktować jako wypadek przy pracy - wytłumaczył Tanona.

- Skąd wziął się kryzys? Najkrócej jak się da: z błędów w defensywie i słabszego ataku. Obrońcy popełniali dużo prostych błędów, a ofensywa nie potrafiła się odnaleźć bez Davida Fofany, czyli napastnika oddanego rok temu do Chelsea za ponad 12 mln euro. Fofana idealnie pasował do stylu gry drużyny, a sprowadzony w jego miejsce Veton Berisha to zupełnie inny gracz, który często wyglądał na boisku jak ciało obce. Można się jednak spodziewać, że w nadchodzącym sezonie Eliteserien Molde wróci do czołówki. To wciąż, obok Bodo/Glimt, najbogatszy klub Norwegii z najsilniejszą kadrą - dodał.

Uwaga na Eikrema

Na kogo piłkarze Runjaicia będą musieli uważać najbardziej? - Przede wszystkim na Magnusa Wolffa Eikrema. To ofensywny pomocnik, który wystawiany jest na pozycji napastnika. Eikrem często schodzi po piłkę i pomaga w kreowaniu akcji, w czym jest świetny. W lidze norweskiej nie ma piłkarza z lepszym przeglądem pola i umiejętnością zaskakującego podawania piłki. Eikrem świetnie zagrywa ze stałych fragmentów gry, ale potrafi też oddać bardzo dobry strzał sprzed pola karnego - powiedział Tanona.

- Jego problemem jest jednak to, że ma już 33 lata i choruje na cukrzycę, przez co nie daje rady rozgrywać pełnych meczów. W ostatnich dwóch sezonach Eliteserien tylko raz zagrał od pierwszej do ostatniej minuty. Tak samo było w tym sezonie europejskich pucharów. Zwykle gra po 60-70 minut - dodał.

Niespełna dwa lata temu Eikrem przeżył prywatną tragedię. "We wrześniu 2022 r. po długiej walce z rakiem zmarła jego partnerka Berit Ingeborvik Talseth. O jej chorobie nie wiedział nikt z drużyny i ze sztabu, a Eikrem, za jej nakazem, nie opuszczał żadnego meczu. Już po śmierci narzeczonej wyznał mediom, że wielokrotnie występował w meczach, w których nie miał najmniejszej ochoty grać. Kiedy Talseth zmarła, wszystkie mecze w Eliteserien poprzedzono minutą ciszy" - pisał Tanona na portalu weszło.com.

Ale Molde to nie tylko Eikrem. - Warto też zwrócić uwagę na wahadłowych Kristoffera Haugena i Martina Linnesa. Ciekawym zawodnikiem jest też środkowy pomocnik Mats Moller Daehli, który wrócił do Molde po kilku latach spędzonych w Belgii oraz Niemczech i imponował w sparingach - wyliczył Tanona.

- Wspomniany Daehli ma na koncie prawie 40 występów w reprezentacji Norwegii i spore doświadczenie na koncie. Mimo że w ostatnich miesiącach grał mało w 2. Bundeslidze, to okazało się, że w Molde miał najlepsze wyniki szybkościowe i wytrzymałościowe. W sparingach wyglądał bardzo dobrze i on może być ogromnym wzmocnieniem dla Molde nie tylko w dwumeczu z Legią, ale i w całym nadchodzącym sezonie - dodał.

Silne wahadła, problemy ze stoperami

Ważną postacią w Molde jest też jej trener. Moe pracuje w klubie od 2005 r. 53-letni szkoleniowiec zaczynał od pracy w akademii, a później był asystentem kolejnych trenerów w pierwszej drużynie. Moe współpracował m.in. z legendą Manchesteru United - Ole Gunnarem Solskjaerem - którego zastąpił w Molde w grudniu 2018 r. Pierwszy pełny sezon w roli szkoleniowca Molde Moe zakończył z mistrzostwem Norwegii, bez porażki na własnym stadionie i aż 14-punktową przewagą nad Bodo/Glimt. To największa różnica w historii Eliteserien.

Jak gra drużyna Moe? - To bardzo elastyczny taktycznie zespół. Molde potrafi przejąć inicjatywę, założyć wysoki pressing i utrzymywać się przy piłce. Kiedy trzeba drużyna lubi też ustawić się bliżej własnej bramki i bazować na kontratakach - powiedział Tanona.

- Zakładam, że w czwartek zobaczymy bardziej ofensywną wersję Norwegów. Na początku 2022 r. Moe przeszedł na ustawienie 3-5-2, w którym ofensywna gra Molde polega na mocnym angażowaniu wahadłowych. Ci często dośrodkowują, ale potrafią też oddać strzał na bramkę. W środku pola Molde ma też zawodników, którzy potrafią pograć na małej przestrzeni i są nieźle wyszkoleni technicznie. Legia będzie musiała więc uważać też na prostopadłe podania ze środka pola - dodał.

Jak wspomniał wcześniej Tanona, problemem Molde jest obrona. W dwumeczu z Legią będzie ona szczególnie narażona na błędy, bo kontuzjowanych jest aż trzech z pięciu środkowych obrońców. Przeciwko warszawiakom nie zagrają Casper Oyvann, Martin Bjornbak oraz Valdemar Lund. 20-letni Lund trafił do Molde niedawno z FC Kopenhaga. Duńczyk miał być dużym wzmocnieniem defensywy, ale doznał kontuzji w ostatnim sparingu, co wykluczyło go z dwumeczu.

- Moe będzie musiał eksperymentować. Ale zawodnicy, którzy są zdrowi, nie prezentują odpowiedniego poziomu - powiedział Tanona. Moe ma jednak problem nie tylko ze środkowymi obrońcami. Przeciwko Legii nie zagra podstawowy bramkarz Molde Jacob Karlstrom, który doznał kontuzji w trakcie październikowego meczu z Bayerem. Między innymi dlatego zimą do klubu trafił bramkarz Radomiaka - Albert Posiadała.

- Nawet jeśli Karlstrom wróciłby do bramki na dwumecz z Legią, byłby zawodnikiem bez przepracowanego okresu przygotowawczego. A Oliver Petersen, który go zastępował, na pewno nie zalicza się do czołówki norweskich bramkarzy - zaznaczył Tanona.

- Zimowe sparingi potwierdziły problemy Molde w defensywie. Te pojawiały się zwłaszcza przy wyższym i bardziej agresywnym pressingu rywali. Widać to było zwłaszcza w sparingu z Kopenhagą (1:3). Obrońcy popełniali sporo błędów, przegrywali pojedynki, a część graczy miała problem z wyprowadzeniem piłki z obrony - dodał.

"Łatwo jest popełnić błąd"

Problemem Molde może być też brak rytmu meczowego. Chociaż legioniści zagrali w tym roku tylko jeden mecz o punkty, to sytuacja Norwegów jest jeszcze trudniejsza. Ostatnie spotkanie o stawkę Molde zagrało 14 grudnia, kiedy przegrało 1:5 w Leverkusen. W sparingach, poza porażką z Kopenhagą, Molde wygrało z Kristiansund (3:1) i Midtjylland (2:1). Liga norweska startuje jednak dopiero na początku kwietnia.

- To problem, bo poza brakiem rytmu meczowego, łatwo jest popełnić błąd w przygotowaniach i nie trafić z optymalną formą fizyczną. Widzieliśmy to rok temu, kiedy piłkarzom Bodo/Glimt zabrakło sił już po 60 minutach pierwszego meczu z Lechem Poznań - powiedział Tanona.

Jakiego Molde powinniśmy się spodziewać, jeśli sztab Moe nie popełni zeszłorocznego błędu ligowych rywali? - W sparingach Molde wyglądało bardzo podobnie do ostatnich miesięcy. Jedyną różnicą był brak typowego defensywnego pomocnika, przez co trójka zawodników grająca w środku pola była znacznie bardziej mobilna i częściej wymieniała się pozycjami - nakreślił Tanona.

- Przeciwko Legii zobaczymy bardzo podobną drużynę do tej, która w zeszłym roku miała kryzys. Ale jej sufit znajduje się dużo wyżej niż tylko na piątym miejscu w Eliteserien. W tej rywalizacji wiele będzie zależało od Legii, która przecież osłabiła się w porównaniu do jesieni. Jeśli drużyna Runjaicia zagra kiepsko jak w niektórych jesiennych meczach ekstraklasy, nie awansuje. Jeśli jednak Legia wywrze presję i nawiąże do swojej europejskiej formy, to Molde jak najbardziej będzie do ogrania - podsumował.

Mecz Molde - Legia w czwartek o 18:45. Relacja na żywo na Sport.pl.