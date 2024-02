Co za kolejka w Hiszpanii. To zdarzyło się pierwszy raz od 60 lat

Na zapleczu hiszpańskiej Primera Division grają tak uznane firmy jak Espanyol, Real Valladolid, Levante, czy doskonale znane z ostatnich sezonów Eibar i Sporting Gijon. W rozgrywkach występują aż 22, a nie jak w przypadku najwyższej klasy rozgrywkowej 20 zespoły.

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

Kolejka cudów. Rekord w Segunda Division

W miniony weekend rozegrana została 26. seria gier. W 11 spotkaniach nie doszło do ani jednego zwycięstwa gości. To jednak nie jest najbardziej zaskakujący fakt dotyczący minionej kolejki. Zespoły gości zakończyły swoje mecze w La Liga 2 bez ani jednej zdobytej bramki. To sytuacja bez precedensu. Co prawda podobna miała miejsce w sezonie 1967/1968, ale wówczas w rozgrywkach występowało zaledwie 16 zespołów.

Bicie rekordu rozpoczęło się już w piątek, gdy Levante zremisowało bezbramkowo z Leganes. W sobotę rozegrano cztery spotkania. Punktami podzieliły się Eldense i Huesca, a w meczach Amorebiety z Elche (1:0), Sportingu Gijon z Realem Oviedo (1:0) i Racingu Santander z Espanyolem (2:0) wygrywali gospodarze.

W niedzielę zobaczyliśmy pięć kolejnych wygranych zespołów gospodarzy. Villarreal B pokonał Tenerife (1:0), Alcorcon zwyciężył FC Andorrę (1:0), Cartagena wygrała z Mirandes (1:0), Eibar okazał się lepszy od Realu Saragossa (1:0), a Burgos przechylił szalę na swoją korzyść w starciu z Racingiem de Ferrol (2:0).

Ostatnią szansą na gola gości było poniedziałkowe spotkaniu Realu Valladolid z Albacete. Zakończyło się ono jednak bezbramkowym remisem. W tabeli prowadzi Leganes (47 punktów), drugi jest Eibar (45 punktów), a trzecią pozycję zajmuje Racing de Ferrol (42 punkty).