Cztery gole w Kopenhadze. Kamil Grabara robił co mógł [WIDEO]

Wróciła. Po niemal dokładnie dwóch miesiącach przerwy kibice znów mogą emocjonować się rozgrywkami Ligi Mistrzów. We wtorek rozpoczęła się faza pucharowa - w 1/8 finału zmierzyły się Real Madryt z RB Lipskiem (1:0) oraz FC Kopenhaga z Manchesterem City. Szczególnie to drugie spotkanie było interesujące dla Polaków - w bramce Duńczyków bronił bowiem Kamil Grabara.

Wielbłąd Edersona i efektowny Manchester City. Pierwsza połowa dla gości

Spotkanie od początku zapowiadało się niezwykle emocjonująco. Już w pierwszych minutach przewagę wybudował sobie jednak Manchester City. W siódmej minucie meczu po raz pierwszy zmuszony do interwencji był Kamil Grabara - Polak wybił piłkę po uderzeniu Rubana Diasa. Bramkarz zachował się w tej sytuacji kapitalnie! Trzy minuty później było już jednak 1:0 dla City. Phil Foden zgrał do Kevina de Bruyne, a ten pięknym strzałem pokonał Grabarę. Ten mógł zachować się jednak nieco lepiej.

Manchester City w kolejnych minutach kontynuował oblężenie bramki Kamila Grabary. Okazje do zdobycia bramki mieli m.in. Bernardo Silva oraz ponownie de Bruyne. Kapitalną okazję miał też Erling Haaland, który oddał strzał z przewrotki. Był on jednak niecelny. W międzyczasie Pep Guardiola musiał dokonać zmiany - kontuzji nabawił się Jack Grealish.

W 34. minucie meczu Parken eksplodowało z radości. Ederson popełnił koszmarny błąd i rozpoczynając grę od własnej bramki, wybił futbolówkę prosto pod nogi jednego z graczy Kopenhagi. Ten oddał strzał, który został zablokowany. Przy poprawce obrona i bramkarz nie mieli jednak szans. Magnus Mattsson oddał silny strzał i wyrównał wynik.

Kiedy wydawało się, że do przerwy nic już się nie wydarzy, do akcji ponownie weszło City. W 45. minucie Bernardo Silva wpisał się na listę strzelców i zdobył bramkę do szatni. Kamil Grabara prawdopodobnie znów mógł nieco lepiej się zachować.

Kamil Grabara robił, co mógł. Nie wystarczyło

Po zmianie stron tempo meczu nieco spadło. Więcej przy piłce utrzymywał się jednak zespół z Manchesteru. W 54. minucie bardzo dobrą okazję miał Kevin de Bruyne, który jednak został zatrzymany przez Kamila Grabarę. Polak świetnie wszedł w drugą połowę.

W kolejnych minutach kolejne okazje mieli m.in. Phil Foden oraz Erling Haaland. Polski bramkarz był jednak bardzo dobrze dysponowany. W 69. minucie obronił strzał Jeremy'ego Doku. City napierało z minuty na minutę. "Manchesterska tiki-taka trwa w najlepsze" - mówił komentujący mecz Bożydar Iwanow. W doliczonym czasie gry Grabara ponownie popisał się efektowną interwencją. Minutę przed końcem Phil Foden zdobył jednak trzeciego gola i ustalił wynik meczu. Kamil Grabara robił, co mógł, aby pomóc drużynie, jednak nie uchronił jej przed porażką. Za trzy tygodnie (6 marca) Duńczycy zagrają rewanż na Etihad Stadium. Zadanie będzie niezwykle trudne - City u siebie jest niezwykle mocne.

W środę odbędą się dwa kolejne spotkania 1/8 finału LM. Lazio zagra z Bayernem, a PSG z Realem Sociedad. Za tydzień Barcelona zmierzy się z Napoli, PSV z Borussią, Inter z Atletico Madryt, a FC Porto z Arsenalem.

FC Kopenhaga - Manchester City 1:3 (1:2)

Gole: 34' M. Mattsson - 10' K. de Bruyne, 45' B. Silva, 90' P. Foden