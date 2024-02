Turcy nie oszczędzili Szymańskiego. Na Polaka spadała pierwsza krytyka

Sebastian Szymański od początku sezonu stał się jedną z gwiazd Fenerbahce. Kibice pokochali polskiego pomocnika, a media zaczęły informować o zainteresowaniu możniejszych klubów. Ostatnio jednak 24-latek przeżywa nieco gorszy okres. Nie uszło to uwadze tureckich mediów.

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

Turcy krytykują Sebastiana Szymańskiego

Fenerbahce remisując 2:2 z Alanyasporem straciło prowadzenie w tabeli na rzecz swojego odwiecznego rywala - Galatasaray. Według informacji tureckich mediów trener Ismail Kartal stracił kontrolę nad szatnią. W niej ma rządzić Edin Dżeko określony jako lider "bałkańskiego lobby". Poza byłym napastnikiem Romy i Interu Mediolan, w Fenerbahce grają jeszcze inny Bośniak - Rade Krunić i Serb Dusan Tadić.

Portal Ajansspor.com rozważa, czy Kartal pozostanie na stanowisku trenera, choć wątpliwości rozwiał prezes klubu Ali Koc. - Ufamy ci na tej drodze. Krytyka jest rzeczą normalną. Jestem z tobą i twoim zespołem do końca - takim słowami miał przekazać swojemu trenerowi słowa wsparcia.

Remis z Alanyasporem był piątym meczem, w którym ani gola, ani asysty nie zaliczył Sebastian Szymański. Portal ntvspor.net zarzucił, że Polak myśli o ofertach transferowych, a nie o grze. Przypomnijmy, że do tej pory nasz reprezentant był głównie chwalony za doskonałą formę.

Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał 38 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył 12 goli i zanotował 15 asyst. Fenerbahce przed tym sezonem wzmocniło się znanymi nazwiskami. Do Stambułu trafili Edin Dżeko, Dusan Tadić, Rade Krunić, Cengiz Under, Dominik Livaković, a niedawno nad Bosforem pojawił się Leonardo Bonucci.

Po 25 kolejkach Super Lig Fenerbahce zajmuje 2. miejsce w tabeli. Z dorobkiem 64 punktów jest dwa oczka za Galatasaray. W kolejnym meczu - 17 lutego - zagra z Rizesporem.