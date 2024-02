Bolesny cios w Karima Benzemę. Został skreślony przez klub

Latem zeszłego roku Karim Benzema przeniósł się do Al-Ittihad. Francuz z pewnością inaczej wyobrażał sobie przygodę w Arabii Saudyjskiej. Co prawda zdobył 12 bramek w 20 występach, ale w grudniu wszedł z konflikt z trenerem Nuno Espirito Santo, który finalnie został zwolniony. Coraz więcej mówiło się również, że napastnik zamierza odejść z klubu. Nie pojawiał się na treningach przed wznowieniem saudyjskiej ligi, a nowy szkoleniowiec Marcelo Gallardo nie zabrał go na obóz przygotowawczy do Dubaju.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Oficjalnie: Karim Benzema nie zagra w azjatyckiej Lidze Mistrzów

Ostatnio Benzema wrócił do treningów z zespołem. Szybko otrzymał jednak kolejny cios. Francuz nie został zgłoszony do składu na mecz 1/8 finału azjatyckiej Ligi Mistrzów z Navbahorem Namangan. Al-Ittihad mogło zgłosić jedynie pięciu zawodników spoza Azji i Gallardo zdecydował się skreślić właśnie Benzemę. Powołani zostali N'Golo Kante (Francja), Fabinho, Romarinho (Brazylia), Ahmed Hegazy (Egipt) i Abderrazak Hamdallah (Maroko).

Zdaniem zagranicznych mediów powodem skreślenia Benzemy jest jego niedawny powrót do treningów. Obecnie nie jest jeszcze w najlepszej dyspozycji. Dlatego opuścił także ostatnie ligowe spotkanie z Al-Tai (3:0) Francuz będzie kontynuował przygotowania w ośrodku treningowym w Jeddah.

Napastnik nie jest pewny przyszłości w Al-Ittihad, ale "Marca" twierdzi, że Saudyjczycy nie chcą, aby odchodził z klubu, ponieważ jest wizytówką futbolu w tym kraju. - Zarówno Ittihad, jak i saudyjscy negocjatorzy chcą, aby pozostał jeszcze na jeden sezon. Nigdy nie było zielonego światła (ani formalnej prośby ze strony Benzemy) na odejście - powiedział Ben Jacobs z CBS Sports.

Spotkanie Al-Ittihad z Navbahorem Namangan odbędzie się w czwartek o godzinie 15:00. Zespół Karima Benzemy po 19 kolejkach saudyjskiej ligi zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów.