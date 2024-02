Sensacyjne wieści ws. byłego reprezentanta Polski. IV liga

Przez lata Arkadiusz Piech występował w ekstraklasie, gdzie zagrał blisko 200 meczów. Napastnik ma też za sobą występy w reprezentacji Polski, jeszcze za czasów Franciszka Smudy. W ostatnim czasie nie gra już na poziomie centralnym, występując w trzecioligowym Górniku Polkowice. Teraz wygląda na to, że czeka go transfer do klubu grającego na poziomie IV ligi w grupie wielkopolskiej.

