22-letni Polak zderzył się ze ścianą po transferze. A miał grać od dechy do dechy

Cezary Miszta jeszcze niedawno uchodził za jednego z najlepszych polskich bramkarzy młodego pokolenia. Jako 19-latek zadebiutował w ekstraklasie w barwach Legii Warszawa. Niedługo później trafił do reprezentacji do lat 21, gdzie rozegrał osiem meczów. W kolejnym sezonie 2021/22 bronił już regularnie, zastępując Artura Boruca. Rozegrał 23 mecze, w tym cztery w Lidze Europy. Wydawało się, że wielka kariera stoi przed nim otworem. Tymczasem nagle zahamowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Dograliśmy w studiu walkę o pas KSW. Uścisk ręki prezesa

Cezary Miszta odszedł z Legii, by w końcu zacząć grać. Trafił fatalnie

W poprzednim sezonie Miszta przegrał rywalizację o miejsce w składzie z Kacprem Tobiaszem i Dominikiem Hładunem. Dostał szansę tylko w czterech meczach Pucharu Polski. Częściej można go było zobaczyć w trzecioligowych rezerwach. Jesienią zeszłego roku mógł już liczyć tylko na grę w drugiej drużynie. Ambicje 22-latka z pewnością są wyższe, dlatego zimą został wypożyczony do portugalskiego Rio Ave do końca sezonu z możliwością wykupu.

Transfer wydawał się dobrym rozwiązaniem, tym bardziej że Rio Ave w lidze portugalskiej nie jest potentatem. Na ten moment zajmuje 14. miejsce w tabeli (liga liczy 18 zespołów - przyp. red.), choć trzeba przyznać, że jak na zespół z tak odległej pozycji traci wyjątkowo mało bramek - 29 w 21 meczach (siódmy wynik spośród wszystkich drużyn). O miejsce w składzie Miszta rywalizuje z 32-letnim Brazylijczykiem Jhontanem i jak na razie ten pojedynek przegrywa.

Polak dołączył do klubu pod koniec stycznia. Miał więc okazję wystąpić już w trzech meczach nowego klubu. Nie zagrał jednak w żadnym. Przeciwko Estoril (1:1) w ogóle nie znalazł się w kadrze meczowej. Z kolei w meczach z FC Porto (0:0) i Casa Pia (1:0) zasiadał jedynie na ławce rezerwowych. Patrząc na to, jak mało goli traci jego konkurent, wygląda na to, że Miszcie na debiut przyjdzie mu jeszcze trochę poczekać.