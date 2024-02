Burza wokół Santosa. Mają dość. Nawet Muci nie pomógł

Ernest Muci w zeszłym tygodniu trafił do Besiktasu Stambuł z Legii Warszawa za 10 milionów euro. Turecki klub podbił dla Albańczyka rekord transferowy, a więc nadzieje z nim związane są gigantyczne. 22-latek zadebiutował w nowych barwach, ale po meczu nie mówi się tylko o nim. Turcy poświęcają uwagę także Fernando Santosowi i wcale nie jest to dobra informacja dla Portugalczyka.

Ernest Muci dał nadzieje. Fernando Santos na wylocie z Besiktasu. Turcy komentują

W poniedziałek 12 lutego Besiktas zremisował 0:0 z Kayserisporem i po 25 kolejkach ligowych zajmuje dopiero czwarte miejsce ze stratą 26 punktów do pierwszego Galatasaray. W zespole ze Stambułu od pierwszej minuty zagrał Ernest Muci. - Mamy kontuzjowanych zawodników, więc dzisiaj powołałem Muciego, mimo że nie zna drużyny. Jest bardzo dobry fizycznie, chociaż dopiero do nas dołączył - powiedział przed meczem Fernando Santos.

Starcie zakończyło się bezbramkowym remisem, więc Muci nie zanotował gola ani asysty w debiucie, ale tureckie media nie szczędzą mu pochwał. "Demonstrował umiejętności klasycznymi zagraniami. Wbrew oczekiwaniom zagrał na skrzydle, ale jego ambitny występ dał nadzieję na przyszłość" - czytamy o Albańczyku na portalu milliyet.com.tr.

"Ernest Muci wyróżniał się klasą zagrań i strzałów. Nie był w stanie minąć obrony i kluczowymi podaniami próbował sprawić, by koledzy z drużyny zdobyli bramkę. W pierwszym meczu otrzymuje od nas ocenę doskonałą" - dodaje portal hurriyet.com.tr. Albańczyk zaczął więc bardzo dobrze, a media są nim zachwycone.

Inaczej jest w przypadku Fernando Santosa, który z zespołem pracuje od 7 stycznia i póki co nie przekonuje wynikami. Media i kibice po prostu mają go dość i chcą się do pozbyć. "Wielu ekspertów i kibiców zwraca uwagę na podobny aspekt. – Z każdym dniem maleje moja nadzieja, że Fernando Santos będzie trenerem Besiktasu w przyszłym sezonie. Nawet jeśli wygrywa, to robi to w słabym stylu" - powiedział ekspert Sport Digitale, Ertan Suzgun.

"Nie sądzę, by ktokolwiek mógł tolerować Besiktas grający futbol rodem z lat 80, nawet jeśli ma wygrywać, grając w ten sposób" - dodał jego redakcyjny kolega Sercan Dikme.

W pierwszych ośmiu meczach w nowym klubie Santos zanotował cztery wygrane. Turcy są jednak zdania, że to prędzej zasługa zawodników. "Najsłabszym ogniwem Besiktasu w przyszłym sezonie Fernando Santos" - napisał dziennikarz Burak Doser. Wynik nie jest najgorszy, ale tureckie media informowały, że Portugalczyk może szybko opuścić klub. Wszystko dlatego, że zainteresowana jego usługami jest reprezentacja Grecji.

Kolejny mecz Beskitasu Fernando Santosa z Ernestem Mucim w składzie zaplanowano na poniedziałek 19 lutego o 18:00. Rywalami czwartego zespołu ligi tureckiej będą piłkarze Konyasporu, który zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.